Trentacinque anni di accordi di pace: il database PA-X

Il database PA-X dell'Università di Edimburgo raccoglie ogni accordo di pace firmato dal 1990 a oggi e lo codifica su più di 225 dimensioni tematiche. PeaceLink lo ha integrato in PeaceData con visualizzazioni e strumenti di interrogazione.

Questo articolo fa parte della serie dedicata a PeaceData, l'iniziativa di PeaceLink per raccogliere e rendere accessibili dataset aperti su pace, disarmo e ambiente.

PA-X Tracker - Peace and Transition Process Data Autore: University of Edinburgh - PeaceRep Fonte: https://www.peaceagreements.org/tracker/all/process/ Chiudi

Il database PA-X è prodotto dal gruppo di ricerca dell'Università di Edimburgo nell'ambito del programma(Peace and Conflict Resolution Evidence Program). È il tentativo più sistematico mai fatto di raccogliere e codificare il contenuto degli accordi di pace — non solo quanti ne esistono, ma cosa dicono e come lo dicono.

La versione 10 del database (2025) contiene 2.257 accordi da oltre 140 processi di pace, con copertura dal 1990 a fine 2025. Il dataset è rilasciato con licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0 e i dati completi sono scaricabili gratuitamente dal sito del progetto.

Il database è concepito per servire tre categorie di utenti: mediatori e parti in conflitto che vogliono capire come sono stati costruiti compromessi in altri contesti; attori civili che vogliono influenzare negoziati in corso; ricercatori che studiano i processi di pace in modo quantitativo o qualitativo.

Quattro tipi di accordo

PA-X distingue quattro categorie:

Interstatale (Inter): accordi tra stati sovrani — per esempio il ripristino delle relazioni tra Argentina e Regno Unito, o la definizione di confini tra Eritrea ed Etiopia.

(Inter): accordi tra stati sovrani — per esempio il ripristino delle relazioni tra Argentina e Regno Unito, o la definizione di confini tra Eritrea ed Etiopia. Intrastatale (Intra): la grande maggioranza degli accordi. Riguardano conflitti interni che coinvolgono attori non statali — gruppi armati, movimenti di resistenza, fazioni politiche.

(Intra): la grande maggioranza degli accordi. Riguardano conflitti interni che coinvolgono attori non statali — gruppi armati, movimenti di resistenza, fazioni politiche. Interstatale su conflitto intrastatale (InterIntra): accordi firmati da due o più stati come risultato di negoziati per un conflitto interno. Tipico esempio: accordi di garanzia firmati da stati vicini o da grandi potenze.

(InterIntra): accordi firmati da due o più stati come risultato di negoziati per un conflitto interno. Tipico esempio: accordi di garanzia firmati da stati vicini o da grandi potenze. Intrastatale locale (IntraLocal): accordi che affrontano questioni locali o sub-nazionali all'interno di un conflitto più ampio.

Le fasi del negoziato

Ogni accordo è classificato secondo la fase del processo negoziale in cui si colloca:

Pre — accordi-quadro o di processo, prima del negoziato sostanziale

— accordi-quadro o di processo, prima del negoziato sostanziale Cea — cessate il fuoco e accordi di cessazione delle ostilità

— cessate il fuoco e accordi di cessazione delle ostilità SubPar — accordi sostanziali parziali su singole questioni

— accordi sostanziali parziali su singole questioni SubComp — accordi sostanziali comprensivi

— accordi sostanziali comprensivi Imp — accordi di attuazione post-accordo

— accordi di attuazione post-accordo Ren — rinegoziazioni

Questa classificazione permette di analizzare non solo quanti accordi sono stati firmati, ma in che punto del processo di pace si trovavano — e quindi quanto erano ambiziosi o definitivi.

La codifica tematica: 225 dimensioni

Il cuore del database è la codifica tematica: ogni accordo è analizzato rispetto a più di 225 categorie sostanziali, raggruppate in macro-aree:

Genere : donne, uomini, LGBTI, famiglia

: donne, uomini, LGBTI, famiglia Gruppi : minori, disabili, minoranze etniche e religiose, indigeni, rifugiati, migranti

: minori, disabili, minoranze etniche e religiose, indigeni, rifugiati, migranti Definizione dello stato : configurazione statale, autodeterminazione, referendum, confini, secessione

: configurazione statale, autodeterminazione, referendum, confini, secessione Governance : istituzioni politiche, riforma costituzionale, elezioni, società civile

: istituzioni politiche, riforma costituzionale, elezioni, società civile Condivisione del potere : politica, territoriale, economica, militare

: politica, territoriale, economica, militare Diritti umani : diritti civili e politici, socioeconomici, democrazia, media

: diritti civili e politici, socioeconomici, democrazia, media Settore della giustizia : riforma penale, magistratura, giustizia tradizionale

: riforma penale, magistratura, giustizia tradizionale Ricostruzione socioeconomica : sviluppo, risorse naturali, terra, ambiente, acqua

: sviluppo, risorse naturali, terra, ambiente, acqua Sicurezza : cessate il fuoco, DDR (Disarmament, Demobilization and Reintegration — il processo di disarmo, smobilitazione e reintegrazione dei combattenti nella società civile), polizia, forze armate, corruzione, terrorismo

: cessate il fuoco, DDR (Disarmament, Demobilization and Reintegration — il processo di disarmo, smobilitazione e reintegrazione dei combattenti nella società civile), polizia, forze armate, corruzione, terrorismo Giustizia transizionale : amnistia, tribunali, commissioni verità, vittime, riparazioni

: amnistia, tribunali, commissioni verità, vittime, riparazioni Attuazione: missioni internazionali, meccanismi di verifica, referendum

Per ciascuna categoria, il valore registrato indica l'intensità della disposizione: 0 = assente, 1 = menzione retorica o aspirazionale, 2 = orientata a obiettivi con intenzione di attuazione, 3 = disposizione sostanziale e operativamente specifica.

Una nota sull'importazione in PeaceData. Il CSV originale di PA-X contiene 279 colonne. PeaceData ne importa circa 90: le variabili descrittive principali (identificatori, metadati, parti) più le colonne di codifica tematica di primo livello per ciascun dominio. Le sottocategorie più granulari — presenti nel dataset completo scaricabile da peaceagreements.org — non sono esposte. Per analisi che richiedano quel livello di dettaglio, si consiglia di lavorare direttamente con il file originale.

Cosa trovi su PeaceData

La dashboard PA-X su data.peacelink.it permette di esplorare gli accordi attraverso cinque filtri:

Anno — per restringere l'analisi a un periodo specifico

— per restringere l'analisi a un periodo specifico Regione — Africa, Europe and Eurasia, Asia and Pacific, Americas, Medio Oriente e Nord Africa, Cross-regional

— Africa, Europe and Eurasia, Asia and Pacific, Americas, Medio Oriente e Nord Africa, Cross-regional Stage — la fase negoziale: Pre, Cea (cessate il fuoco), SubPar, SubComp, Imp, Ren

— la fase negoziale: Pre, Cea (cessate il fuoco), SubPar, SubComp, Imp, Ren Tipo di accordo — Inter, Intra, InterIntra, IntraLocal

— Inter, Intra, InterIntra, IntraLocal Nome conflitto / paese — 175 conflitti/contesti tra cui scegliere

Per domande tematiche più specifiche — quali accordi includono clausole sull'amnistia, sulla partecipazione delle donne o sul DDR (disarmo e reintegrazione dei combattenti) — lo strumento più efficace è l'assistente AI, che può interrogare direttamente le colonne di codifica.

Cosa puoi chiedere all'assistente AI

I dati PA-X importati in PeaceData sono esposti come server MCP e integrabili in assistenti AI come quello che PeaceLink sta sviluppando:

"Quali accordi di pace sono stati firmati in Colombia?"

"Elenca tutti i cessate il fuoco in Africa dal 2010"

"Quali accordi in Medio Oriente includono disposizioni sostanziali sulla giustizia transizionale?"

"Quanti accordi di pace includono riferimenti alla partecipazione delle donne?"

"Quali processi di pace hanno prodotto accordi comprensivi in Asia dopo il 2000?"

"L'Italia ha partecipato come terza parte a qualche accordo di pace?"

Globe Tracker: accordi di pace e conflitti in tempo reale

PA-X Tracker Globe Autore: University of Edinburgh Fonte: https://globe-tracker.onrender.com/ Chiudi

Il gruppo PA-X ha sviluppato anche uno strumento di visualizzazione dinamica particolarmente efficace:, un globo interattivo che mostra in un colpo d'occhio dove sono stati firmati accordi di pace nell'ultimo anno e l'intensità dei conflitti in corso.

Le icone sul globo indicano gli accordi firmati di recente; il colore di ciascun paese rappresenta il numero stimato di vittime da violenza politica negli ultimi 12 mesi — più il rosso è scuro, più elevato è il numero di morti. Passando il cursore su un paese si accede a un pannello con dati integrati da più fonti: stime di vittime da ACLED, sfollati interni (IDMC), indice di insicurezza alimentare (IPC), Indice di Pace Globale (Vision of Humanity), Indice di Percezione della Corruzione (Transparency International) e l'indice di severità delle crisi INFORM dell'ACAPS.

È un esempio di come i dati PA-X possano essere combinati con altre fonti per offrire una lettura contestualizzata della situazione globale, non solo quanti accordi esistono, ma dove i conflitti bruciano ancora e dove si sta cercando di fermarli.

Fonti e licenza

Dataset: PA-X Peace Agreement Database v10 — University of Edinburgh, PeaceRep (2025)

www.peaceagreements.org

Copertura: 2.257 accordi, 140+ processi di pace, 1990–2025

Licenza: Creative Commons BY-NC-SA 4.0

I dati sono disponibili su data.peacelink.it. Per richiedere accesso ai server MCP o all'assistente AI in anteprima, compila il modulo di richiesta.