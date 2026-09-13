Il Primo Ministro era Per Albin Hansson, leader socialdemocratico
La Svezia e la cooperazione con il Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale
13 settembre 2026
Redazione PeaceLink
Il dibattito storico sulle responsabilità del Partito Socialdemocratico svedese (SAP) e del governo di Per Albin Hansson durante la seconda guerra mondiale rappresenta una delle questioni più complesse e tormentate della storiografia scandinava contemporanea. Nel dopoguerra, la Svezia ha a lungo alimentato il mito pubblico di una neutralità virtuosa e puramente umanitaria. Tuttavia, a partire dagli anni '90, l'apertura degli archivi di Stato e una nuova generazione di storici hanno squarciato questo velo, aprendo una dura riflessione sulle "ombre" e sui compromessi morali della sinistra svedese con il Terzo Reich.
La Svezia e la Germania Nazista (1939-1945)
Informazioni generali
- Stato: Regno di Svezia (Konungariket Sverige)
- Forma di governo: monarchia costituzionale con Governo di coalizione nazionale (guidato dai Socialdemocratici)
- Primo Ministro: Per Albin Hansson (in carica dal 1932 al 1946); era il leader storico del Partito Socialdemocratico dei Lavoratori di Svezia (SAP)
- Re: Gustavo V di Svezia
- Status formale: neutralità ufficiale (dichiarata il 1° settembre 1939)
Contesto storico e strategia geopolitica
Dopo l'invasione nazista di Danimarca e Norvegia (aprile 1940) e la sottomissione della Finlandia, la Svezia si trovò completamente isolata e circondata dalle forze dell'Asse. Per evitare l'invasione e mantenere l'indipendenza, il governo Hansson adottò la politica del "realismo pragmatico" (realpolitik): piegare le regole della neutralità per assecondare la Germania finché questa era in vantaggio, per poi riequilibrarle a favore degli Alleati dopo il cambio delle sorti del conflitto (1943).
I pilastri della cooperazione con il Terzo Reich (1940–1943)
|Ambito
|Azione / Impatto
|Note Storiche
|Economico
|Esportazione di ferro e cuscinetti a sfera
|Il ferro svedese di alta qualità estratto a Kiruna copriva circa il 40% del fabbisogno bellico tedesco. L'azienda SKF forniva cuscinetti a sfera vitali per l'industria meccanica e aeronautica nazista.
|Militare
|Transito Ferroviario (Permittenttrafik)
|Oltre 2 milioni di soldati tedeschi e 100.000 vagoni di materiale bellico transitarono sulla rete ferroviaria svedese da e per la Norvegia occupata.
|Militare
|Passaggio della 163ª Divisione (1941)
|Durante l'Operazione Barbarossa, la Svezia permise il transito della 163ª Divisione di fanteria della Wehrmacht (completamente armata) per supportare la Finlandia contro l'URSS.
|Diplomatico / Civile
|Compromessi istituzionali e burocratici
|La stampa svedese subì forme di autocensura per non irritare Hitler. Il Ministero degli Esteri svedese raccomandò persino alle parrocchie luterane di applicare le leggi razziali tedesche per evitare matrimoni tra cittadini del Reich ed ebrei in Svezia.
|Ideologico
|Volontariato nelle Waffen-SS
|Circa 180-200 cittadini svedesi si arruolarono volontariamente nelle forze d'élite naziste (es. Divisione SS Nordland).
La svolta e il supporto agli Alleati (1943–1945)
A partire dalla fine del 1943, complici le sconfitte tedesche a Stalingrado e in Nord Africa e le forti pressioni di Stati Uniti e Regno Unito, la Svezia cambiò rotta:
- Blocco commerciale: ridusse progressivamente le esportazioni di ferro fino ad azzerarle del tutto nell'autunno del 1944.
- Intelligence: i crittografi svedesi (guidati dal matematico Arne Beurling) decifrarono il dispositivo tedesco Geheimschreiber e passarono informazioni cruciali sui movimenti navali e logistici del Reich agli Alleati.
- Operazioni umanitarie:
- accolse e salvò l'intera comunità ebraica danese (circa 8.000 persone) in fuga dalle deportazioni nel 1943;
- il diplomatico svedese Raoul Wallenberg salvò la vita a decine di migliaia di ebrei ungheresi a Budapest rilasciando passaporti protettivi svedesi;
- il conte Folke Bernadotte organizzò l'operazione dei "Bus Bianchi" della Croce Rossa nei primi mesi del 1945, liberando oltre 15.000 prigionieri dai campi di concentramento nazisti.
Giudizio storico e storiografia
Per decenni, nel dopoguerra, la Svezia ha promosso l'immagine pubblica di uno "Stato umanitario" e neutrale. Tuttavia, a partire dagli anni '90, l'apertura degli archivi ha evidenziato le profonde ombre di quel periodo.
Oggi gli storici concordano sul fatto che la Svezia non fu uno Stato collaborazionista ideologico (come il regime di Vichy in Francia), ma che la sua sopravvivenza fu pagata a caro prezzo: alimentando materialmente la macchina da guerra nazista e prolungandone, di fatto, la capacità di combattere.
Il dibattito fra tesi opposte
Il cuore del dibattito storiografico ruota attorno a due interpretazioni contrapposte.
1. La tesi del "realismo pragmatico" e del male minore
I difensori dell'operato di Hansson e la storiografia ufficiale socialdemocratica sostengono che la "politica di condiscendenza" verso Hitler fu un atto di puro realismo politico (realpolitik), privo di qualsiasi simpatia ideologica.
- La sopravvivenza dello Stato sociale: secondo questa visione, l'obiettivo prioritario del governo era proteggere il popolo svedese dall'orrore dell'occupazione nazista (subita dalle vicine Danimarca e Norvegia) e preservare il Folkhemmet (la "casa del popolo"), l'embrione del celebre modello di welfare state che i socialdemocratici stavano faticosamente edificando.
- Il compromesso per la democrazia: cedere temporaneamente sul transito delle truppe tedesche e sulla vendita del ferro fu il prezzo, cinico ma necessario, per mantenere l'indipendenza nazionale e una democrazia funzionante in un'Europa quasi interamente sottomessa al fascismo.
2. La tesi della "complicità morale" e dell'opportunismo economico
Al contrario, i critici e la storiografia revisionista (tra cui spiccano le ricerche di storici come Maria-Pia Boëthius) accusano la leadership socialdemocratica di aver superato i limiti della neutralità, sfociando in una forma di collaborazionismo strutturale e opportunistico. Vediamo due accuse di fondo.
- Alimentazione della macchina da guerra nazista: la Svezia socialdemocratica non si limitò a sopravvivere, ma trasse enormi profitti economici dal commercio con la Germania. Senza il ferro svedese e i cuscinetti a sfera della SKF, l'industria bellica di Hitler non avrebbe potuto sostenere lo sforzo bellico con la stessa intensità.
- La "neutralità asimmetrica": l'accusa più grave riguarda il totale sbilanciamento a favore del Reich tra il 1940 e il 1943. Il governo non solo chiuse un occhio sulle violazioni della propria sovranità, ma applicò una censura interna sulla stampa e, in alcuni casi emersi recentemente, tollerò che la burocrazia dello Stato e la Chiesa luterana assecondassero le richieste razziali tedesche per non irritare Berlino.
Quali conclusioni trarre?
Oggi il dibattito non si focalizza più sul se la Svezia abbia aiutato la Germania – dato storico ormai ampiamente acclarato – ma sulla valutazione etica di quella scelta. La storiografia moderna tende a privare la Svezia socialdemocratica dell'aura di superiorità morale di cui si era fregiata nel secondo Novecento, descrivendola invece come un attore politico che, pur di salvare se stesso, scelse la via del cinismo con il regime nazista.
Parole chiave: seconda guerra mondiale, svezia, nazismo
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