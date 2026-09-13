La Svezia e la cooperazione con il Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale

Il dibattito storico sulle responsabilità del Partito Socialdemocratico svedese (SAP) e del governo di Per Albin Hansson durante la seconda guerra mondiale rappresenta una delle questioni più complesse e tormentate della storiografia scandinava contemporanea. Nel dopoguerra, la Svezia ha a lungo alimentato il mito pubblico di una neutralità virtuosa e puramente umanitaria. Tuttavia, a partire dagli anni '90, l'apertura degli archivi di Stato e una nuova generazione di storici hanno squarciato questo velo, aprendo una dura riflessione sulle "ombre" e sui compromessi morali della sinistra svedese con il Terzo Reich.

La Svezia e la Germania Nazista (1939-1945)

Informazioni generali

Stato: Regno di Svezia (Konungariket Sverige)

Forma di governo: monarchia costituzionale con Governo di coalizione nazionale (guidato dai Socialdemocratici)

Primo Ministro: Per Albin Hansson (in carica dal 1932 al 1946); era il leader storico del Partito Socialdemocratico dei Lavoratori di Svezia (SAP)

Re: Gustavo V di Svezia

Status formale: neutralità ufficiale (dichiarata il 1° settembre 1939)

Contesto storico e strategia geopolitica

Dopo l'invasione nazista di Danimarca e Norvegia (aprile 1940) e la sottomissione della Finlandia, la Svezia si trovò completamente isolata e circondata dalle forze dell'Asse. Per evitare l'invasione e mantenere l'indipendenza, il governo Hansson adottò la politica del "realismo pragmatico" (realpolitik): piegare le regole della neutralità per assecondare la Germania finché questa era in vantaggio, per poi riequilibrarle a favore degli Alleati dopo il cambio delle sorti del conflitto (1943).

I pilastri della cooperazione con il Terzo Reich (1940–1943)

Ambito Azione / Impatto Note Storiche Economico Esportazione di ferro e cuscinetti a sfera Il ferro svedese di alta qualità estratto a Kiruna copriva circa il 40% del fabbisogno bellico tedesco. L'azienda SKF forniva cuscinetti a sfera vitali per l'industria meccanica e aeronautica nazista. Militare Transito Ferroviario (Permittenttrafik) Oltre 2 milioni di soldati tedeschi e 100.000 vagoni di materiale bellico transitarono sulla rete ferroviaria svedese da e per la Norvegia occupata. Militare Passaggio della 163ª Divisione (1941) Durante l'Operazione Barbarossa, la Svezia permise il transito della 163ª Divisione di fanteria della Wehrmacht (completamente armata) per supportare la Finlandia contro l'URSS. Diplomatico / Civile Compromessi istituzionali e burocratici La stampa svedese subì forme di autocensura per non irritare Hitler. Il Ministero degli Esteri svedese raccomandò persino alle parrocchie luterane di applicare le leggi razziali tedesche per evitare matrimoni tra cittadini del Reich ed ebrei in Svezia. Ideologico Volontariato nelle Waffen-SS Circa 180-200 cittadini svedesi si arruolarono volontariamente nelle forze d'élite naziste (es. Divisione SS Nordland).

La svolta e il supporto agli Alleati (1943–1945)

A partire dalla fine del 1943, complici le sconfitte tedesche a Stalingrado e in Nord Africa e le forti pressioni di Stati Uniti e Regno Unito, la Svezia cambiò rotta:

Blocco commerciale: ridusse progressivamente le esportazioni di ferro fino ad azzerarle del tutto nell'autunno del 1944.

Intelligence: i crittografi svedesi (guidati dal matematico Arne Beurling) decifrarono il dispositivo tedesco Geheimschreiber e passarono informazioni cruciali sui movimenti navali e logistici del Reich agli Alleati.

Operazioni umanitarie: accolse e salvò l'intera comunità ebraica danese (circa 8.000 persone) in fuga dalle deportazioni nel 1943; il diplomatico svedese Raoul Wallenberg salvò la vita a decine di migliaia di ebrei ungheresi a Budapest rilasciando passaporti protettivi svedesi; il conte Folke Bernadotte organizzò l'operazione dei "Bus Bianchi" della Croce Rossa nei primi mesi del 1945, liberando oltre 15.000 prigionieri dai campi di concentramento nazisti.



Giudizio storico e storiografia

Per decenni, nel dopoguerra, la Svezia ha promosso l'immagine pubblica di uno "Stato umanitario" e neutrale. Tuttavia, a partire dagli anni '90, l'apertura degli archivi ha evidenziato le profonde ombre di quel periodo.

Oggi gli storici concordano sul fatto che la Svezia non fu uno Stato collaborazionista ideologico (come il regime di Vichy in Francia), ma che la sua sopravvivenza fu pagata a caro prezzo: alimentando materialmente la macchina da guerra nazista e prolungandone, di fatto, la capacità di combattere.

Il dibattito fra tesi opposte