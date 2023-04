ILVARUM YAGA, 100 disegnatori contro la Strega Rossa

"Ilvarum Yaga è una strega capace di trasformarsi in vento e polvere.

S’insinua nelle case degli uomini, si nasconde nei corpi dei Bambini

e lentamente si nutre dei loro pensieri, dei loro sogni, del loro futuro".





Tavole di Piero Angelini, Marisa Vestita, Luca Merli Fonte: dalla mostra Ilvarum Yaga Chiudi

l'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata

nelle librerie della città che ospita la mostra

Avete mai visto la? Ne avete mai sentito parlare?Sono più di 100 tavole fumetto inedite e bellissime dedicate ai bambini del quartiere Tamburi di Taranto e alche può renderli più forti. Io l'ho scoperta per caso e non potendo quel giorno vederla come avrei voluto, ci sono tornata quando avevo tutto il tempo necessario per gustarmela. Ho sostato nel messaggio di tutti i disegni, uno dopo l'altro, nel colore, nelle scene, e mi hanno commossa, incantata, divertita, dato da riflettere.Ilvarum Yaga però non è solo una mostra di fumetto, ha la finalità di raccogliere fondi in accordo con. Copie delle immagini esposte sono riprodotte su cartoncino pregiato e in vendita a un prezzo modico di 5 euro. Ildalle vendite viene interamente spesoper acquistare libri certificati NATI PER LEGGERE che saranno donati ai bambini tramite i loro pediatri.





Le evidenze scientifiche delle difficoltà di attenzione e apprendimento nei bambini che nascono e vivono vicino l'ex-ILVA. Fonte: Dal pannello introduttivo la mostra ILVARUM YAGA Chiudi

Piero Angelini

Festival del Fumetto Manuscripta

Nati per Leggere I suoi primi 1000 giorni

L’evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta. Sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, il programma NATI PER LEGGERE è presente in tutte le regioni italiane.

Propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. L'Osservatorio Editoriale di Nati per Leggere seleziona i migliori libri per bambini suggerendo libri belli, coinvolgenti e stimolanti! I criteri di scelta tengono conto della qualità narrativa, delle illustrazioni, della qualità tipografica, dell'impaginazione, e degli aspetti pedagogici.

Centinaia di libri in italiano, e in lingua originale (Albanese, Arabo, Cinese, Francese, Inglese, Rumeno e Spagnolo) scelti con cura grazie al progetto Mamma Lingua. https://www.natiperleggere.it/

Ho incontrato il curatore della mostrae gli ho chiesto come è nato questo progetto.Nel 2016 legge sulla stampa locale una intervista alla pediatra dott.ssache riporta una triste evidenza da uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità nel quartiere Tamburi.(1) L'inquinamento da metalli pesanti sta avendo conseguenze neurotossiche sui bambini tanto che si rileva maggiore difficoltà di apprendimento, maggiore iperattività e un quoziente intellettivo più basso in quelli che nascono e crescono nel raggio di 25 Km dall'acciaieria rispetto a chi vive più lontano dalle fonti emissive. Questo compromette la qualità di vita presente e futura di questi bambini, mafare qualcosa per loro. È dimostrato scientificamente che la lettura ad alta voce e dialogica sin dai primi mesi di vita, stimolano le capacità cognitive dei bambini con benefici notevoli anche nel lungo periodo.Così Angelini che nel 2016, insieme ad altri, era organizzatore dela Martina Franca, inventa un personaggio, La Strega Rossa, ILVARUM YAGA, e invita 60 fumettisti a disegnare una tavola inedita dedicata ai bambini del quartiere Tamburi e alla cura attraverso il libro.In breve tempo i fumettisti diventano molti di più, CENTO DISEGNATORI CONTRO LA STREGA ROSSA.In questi anni sono stati comprati 1800 libri-medicina.Io l'ho scoperta alla Casa delle Arti di Alberobello, era la sua 10a edizione.





Vi invito a ospitare questa iniziativa nella vostra città.

Potete contattare Piero Angelini a questo indirizzo mail pieroanghelakis@libero.it





Insegnate agli adulti a riconoscere i mostri

ad alimentare la bellezza e non i mostri.

La fantasia è più forte della Ilvarum Yaga.

La libertà è più preziosa del fulvo oro.

(mia libera associazione di alcune didascalie interne alle opere)