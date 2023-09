Giornata dedicata alle vittime del lavoro, del dovere e del volontariato

A Taranto il Comitato 12 Giugno organizza per prossimo il 29 settembre un corteo di barche in mare che si concluderà davanti al quarto sporgente dell’ILVA. Prevista la partecipazione di centinaia di studenti.

Per non far cadere in prescrizione i processi delle morti sul lavoro

Giornata Mondiale del Cuore e Giornata di Rendere Omaggio ai Caduti del Lavoro, del Dovere e del Volontariato - Corteo in Mare a Taranto**

*Taranto, 26 settembre 2023* - Taranto si prepara a commemorare una giornata speciale il prossimo 29 settembre, con un evento straordinario che celebra la Giornata Mondiale del Cuore e rende omaggio ai caduti del lavoro, del dovere e del volontariato. Questa manifestazione, che ha un significato profondo e educativo, coinvolgerà la partecipazione di scuole locali, autorità civiche e cittadini.

L'evento principale sarà un suggestivo corteo in mare di barche e natanti che si snoderà lungo le acque di Taranto, unendo la comunità in un gesto di solidarietà e riflessione. È previsto che numerosi studenti parteciperanno a questa commemorazione significativa, tra cui 161 studenti dell'Istituto Maria Pia, oltre a 100 studenti dell'Istituto Liside, insieme ad altri provenienti dall'Istituto Righi. Date le numerose adesioni degli studenti, sono in corso pianificazioni aggiuntive per assicurare una partecipazione agevole a bordo delle imbarcazioni.

Questo evento segue il successo dell'anno precedente, quando un analogo corteo in mare ha visto la partecipazione di numerose scuole il 29 settembre 2022. Anche quest'anno, riprenderemo lo stesso cerimoniale, che include il lancio in mare di una corona commemorativa, di fronte al quarto sporgente dell'ILVA. È lì che il 29 novembre 2012 un tragico tornado sradicò la cabina con il gruista ILVA Francesco Zaccaria al suo interno, causandone la morte. In quella stessa gru è poi morto Cosimo Massaro il 10 luglio 2019.

"Dopo che succedono le tragedie si rimane soli, occorre essere presenti nei processi, dobbiamo impegnarci, perché la memoria deve vivere per salvare altri. L'insegnamento oggi viene dai ragazzi, dagli studenti che partecipano numerosi alla giornata della memoria delle vittime del lavoro, il futuro è loro, da Taranto deve partire la svolta, la memoria non deve essere calpestata dalla prescrizione nei processi, faccio l'appello a tutti a venire il 29 settembre", ha dichiarato Cosimo Semeraro.

La corona commemorativa, che rappresenta il nostro rispetto e la nostra memoria per coloro che hanno perso la vita in situazioni di lavoro, è gentilmente messa a disposizione dal Comune di Taranto.

Carmelo Fanizza, di Jonian Dolphin Conservation, mette a disposizione un catamarano.

Una motonave porterà gli studenti davanti al quarto sporgente ILVA per ricordare i morti sul lavoro.

Oggi, il 26 settembre, il signor Cosimo Semeraro ha presentato ufficialmente l'evento nel Salone degli Specchi del Municipio di Taranto. Semeraro desidera mettere in luce l'importanza di accelerare i processi relativi alle morti sul lavoro, con l'obiettivo di ottenere giustizia e prevenire che tali casi vengano vanificati a causa della prescrizione.

L'intera comunità di Taranto è invitata a partecipare a questa giornata significativa per onorare la memoria dei caduti e promuovere una maggiore consapevolezza sulle sfide legate alla sicurezza sul lavoro. La commemorazione non solo ricorda i tragici eventi del passato, ma ci sprona anche a lavorare insieme per un futuro più sicuro.

Il signor Cosimo Semeraro, malato d'amianto, ha chiesto ad Acciaierie d'Italia di onorare la memoria di tutte le vittime sul lavoro: "Voglio smuovere la coscienza", ha detto Semeraro. E attende che il 29 faccia suonare le sirene per onorare la memoria di chi non c'è più. "La loro morte sia un monito, muoviamoci", ha aggiunto Semeraro. E per porre al centro la questione della sicurezza sul lavoro.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla manifestazione, si prega di contattare Cosimo Semeraro, presidente del Comitato 12 Giugno.

Appuntamento ore 9 piazzale Democrate a Taranto, 29 settembre.

### Contatti per i Media:



Nome del Portavoce del Comitato 12 Giugno: Cosimo Semeraro

Cellulare: 3298707954