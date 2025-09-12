L’Osservatorio era nato con l’obiettivo di rendere pubblici e facilmente accessibili tutti i dati, le relazioni, i documenti e i provvedimenti inerenti le questioni ambientali e sanitarie di competenza o nella disponibilità del Comune di Taranto.

dott. Piero Bitetti

Oggetto: richiesta di riattivazione ed estensione dell’Osservatorio Ambientale del Comune di Taranto

Gentile Sindaco,

con la presente Le chiedo di procedere alla riattivazione dell’Osservatorio Ambientale istituito a suo tempo con il Sindaco Melucci e ancora disponibile all’indirizzo web:

https://www.comune.taranto.it/ it/page/141020

L’Osservatorio era nato con l’obiettivo di rendere pubblici e facilmente accessibili tutti i dati, le relazioni, i documenti e i provvedimenti inerenti le questioni ambientali e sanitarie di competenza o nella disponibilità del Comune di Taranto.

In particolare, l’Osservatorio si proponeva di occuparsi di:

atti giudiziari del Comune di Taranto in materia ambientale;

monitoraggio della qualità dell’aria, inclusa la gestione dei Wind Days;

registro tumori;

studi epidemiologici;

statistiche sulla mortalità;

documentazione e carteggi provenienti dal gestore dello stabilimento ILVA e dalle altre industrie soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Era inoltre attivo l’indirizzo mail osservatorio@comune. taranto.it, attraverso il quale i cittadini potevano chiedere assistenza e ricevere informazioni.

Alla luce della particolare rilevanza di questi temi per la salute e i diritti fondamentali della popolazione, chiedo che l’Osservatorio venga non solo riattivato, ma anche esteso alla partecipazione effettiva delle associazioni e della cittadinanza attiva, in modo da garantire la massima trasparenza e la condivisione delle informazioni con la comunità locale.

Confidando nella Sua sensibilità su una questione così vitale per Taranto, resto in attesa di un Suo riscontro e di un impegno concreto a favore della trasparenza e della partecipazione democratica.

Cordiali saluti

Alessandro Marescotti

Presidente PeaceLink

25.8.2025