Richiesta di riattivazione ed estensione dell’Osservatorio Ambientale del Comune di Taranto
Al Sindaco di Taranto
dott. Piero Bitetti
Oggetto: richiesta di riattivazione ed estensione dell’Osservatorio Ambientale del Comune di Taranto
Gentile Sindaco,
con la presente Le chiedo di procedere alla riattivazione dell’Osservatorio Ambientale istituito a suo tempo con il Sindaco Melucci e ancora disponibile all’indirizzo web:
https://www.comune.taranto.it/
L’Osservatorio era nato con l’obiettivo di rendere pubblici e facilmente accessibili tutti i dati, le relazioni, i documenti e i provvedimenti inerenti le questioni ambientali e sanitarie di competenza o nella disponibilità del Comune di Taranto.
In particolare, l’Osservatorio si proponeva di occuparsi di:
-
atti giudiziari del Comune di Taranto in materia ambientale;
-
monitoraggio della qualità dell’aria, inclusa la gestione dei Wind Days;
-
registro tumori;
-
studi epidemiologici;
-
statistiche sulla mortalità;
-
documentazione e carteggi provenienti dal gestore dello stabilimento ILVA e dalle altre industrie soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Era inoltre attivo l’indirizzo mail osservatorio@comune.
Alla luce della particolare rilevanza di questi temi per la salute e i diritti fondamentali della popolazione, chiedo che l’Osservatorio venga non solo riattivato, ma anche esteso alla partecipazione effettiva delle associazioni e della cittadinanza attiva, in modo da garantire la massima trasparenza e la condivisione delle informazioni con la comunità locale.
Confidando nella Sua sensibilità su una questione così vitale per Taranto, resto in attesa di un Suo riscontro e di un impegno concreto a favore della trasparenza e della partecipazione democratica.
Cordiali saluti
Alessandro Marescotti
Presidente PeaceLink
25.8.2025
