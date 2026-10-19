E' successo ieri, sono dovuti decollare d'urgenza due caccia italiani
La Lituania accusa Mosca di sconfinamento aereo (ma il drone è ucraino)
Il presidente lituano Nausėda punta il dito sulla Russia e dichiara: "La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina si sta riversando sul fianco orientale della NATO e dell'UE". Poi l'Ucraina si scusa: "Ci rammarichiamo per l'incidente avvenuto questa mattina nello spazio aereo lituano".
19 ottobre 2026
Redazione PeaceLink
Nelle prime ore di domenica mattina, 18 ottobre, un oggetto volante non identificato viola lo spazio aereo della Lituania. La macchina della difesa della NATO si attiva: dalla base aerea lettone di Šiauliai decollano d'urgenza i jet Eurofighter italiani per intercettare la minaccia.
I due caccia dell'Aeronautica Militare Italiana non hanno aperto il fuoco. L'abbattimento da parte dei piloti italiani è stato impedito dalle pessime condizioni meteorologiche e dalle fitte nuvole presenti in quel momento nella zona di Biržai. [1, 2, 3]
Il drone ha terminato il suo volo precipitando ed esplodendo autonomamente nei pressi del confine con la Lettonia, precisamente nel distretto di Pasvalys. La deflagrazione e la caduta dei detriti hanno danneggiato un'autovettura in sosta, ma fortunatamente non ci sono state vittime.
Poco dopo, senza attendere i rilievi tecnici sui rottami, il presidente lituano Gitanas Nausėda decide di affidare ai social network una dichiarazione perentoria, puntando immediatamente il dito contro Mosca e affermando che la guerra di aggressione della Russia si sta estendendo al fianco orientale della NATO e dell'Unione Europea. Un'accusa formale di aggressione espressa con queste parole:
"La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina si sta riversando sul fianco orientale della NATO e dell'UE. Questa mattina, i caccia della NATO di stanza presso la base aerea di Šiauliai sono decollati d'urgenza ancora una volta dopo che un oggetto non identificato è penetrato nello spazio aereo lituano. Quello che sembra essere un drone è esploso sulla parte settentrionale del Paese, ponendo in pericolo la popolazione civile. I nostri specialisti stanno attualmente lavorando sul posto".
L'allarme regge però lo spazio di poche ore, lasciando il posto a un profondo imbarazzo istituzionale. La ricostruzione dei fatti rivela uno scenario radicalmente diverso: il drone faceva parte di uno sciame lanciato dall'Ucraina contro la regione russa di San Pietroburgo. Intercettato dai sistemi russi di disturbo elettronico, il velivolo ha perso la rotta, finendo per sorvolare prima la Polonia e poi la Lituania. A dare il colpo di grazia alla tesi presidenziale è la stessa Kiev, che si vede costretta ad ammettere pubblicamente la paternità del drone rimasto vittima del jamming russo: "Ci rammarichiamo per l'incidente avvenuto questa mattina nello spazio aereo lituano".
La parabola di questa crisi fantasma evidenzia il rischio di dare in pasto ai media accuse preconfezionate prive di riscontro e poi smentite.
Il presidente lituano ha portato ha portato il proprio bilancio per la difesa alla cifra record di 4,79 miliardi di euro, pari al 5,38% del PIL. Considerando anche gli stanziamenti collaterali per le infrastrutture a doppio uso (civile e militare) e la resilienza nazionale, lo stesso Nausėda ha dichiarato che la spesa complessiva della nazione sfiora addirittura il 7% del PIL. A luglio, durante un vertice a Berlino, Nausėda ha lanciato un avvertimento shock affermando che la NATO rischia di spaccarsi se i membri non accetteranno di portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035.
Articoli correlati
- La realpolitik dei carburanti
Trump ferma i dazi sull'export russo: esulta il CremlinoCon un ordine esecutivo il presidente USA riduce le sanzioni energetiche contro Mosca. Ma anche l'Europa compra indirettamente grandi quantità di idrocarburi russi da nazioni terze. Persino in Ucraina arriva carburante russo. Le sanzioni anti-Russia stanno diventando un esercizio di ipocrisia.17 ottobre 2026 - Redazione PeaceLink
- Albert, peace bulletin
Russia announces its own counter-nuclear exerciseThe Russian news agency Tass announces nuclear exercises in response to French nuclear exercises and NATO's Steadfast Noon. We pacifists had predicted it and it has occurred16 ottobre 2026 - Redazione PeaceLink
- Noi pacifisti l'avevamo previsto e si è verificato
La Russia annuncia una propria contro-esercitazione nucleareL'agenzia stampa russa Tass annuncia esercitazioni nucleari in risposta alle esercitazioni nucleari francesi e alla Steadfast Noon della NATO.16 ottobre 2026 - Redazione PeaceLink
- Albert, international bulletin for peace and disarmament
Challenging the NATO nuclear exercise Steadfast NoonThere are pacifist initiatives that contest what is defined as a "dress rehearsal for atomic war". Italy is at the centre of the nuclear exercise. Today is the fourth day and the horrific procedures for a nuclear attack are being tested. Moscow threatens counter-nuclear exercises.16 ottobre 2026 - PeaceLink Staff
sociale.network