La Lituania accusa Mosca di sconfinamento aereo (ma il drone è ucraino)

Il presidente lituano Nausėda punta il dito sulla Russia e dichiara: "La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina si sta riversando sul fianco orientale della NATO e dell'UE". Poi l'Ucraina si scusa: "Ci rammarichiamo per l'incidente avvenuto questa mattina nello spazio aereo lituano".

E' successo ieri, sono dovuti decollare d'urgenza due caccia italiani

2, 3] I due caccia dell'Aeronautica Militare Italiana non hanno aperto il fuoco. L'abbattimento da parte dei piloti italiani è stato impedito dalle pessime condizioni meteorologiche e dalle fitte nuvole presenti in quel momento nella zona di Biržai. [ 1 Il drone ha terminato il suo volo precipitando ed esplodendo autonomamente nei pressi del confine con la Lettonia, precisamente nel distretto di Pasvalys. La deflagrazione e la caduta dei detriti hanno danneggiato un'autovettura in sosta, ma fortunatamente non ci sono state vittime.

presidente lituano Gitanas Nausėda decide di Poco dopo, senza attendere i rilievi tecnici sui rottami, ildecide di affidare ai social network una dichiarazione perentoria, puntando immediatamente il dito contro Mosca e affermando che la guerra di aggressione della Russia si sta estendendo al fianco orientale della NATO e dell'Unione Europea. Un'accusa formale di aggressione espressa con queste parole:

"La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina si sta riversando sul fianco orientale della NATO e dell'UE. Questa mattina, i caccia della NATO di stanza presso la base aerea di Šiauliai sono decollati d'urgenza ancora una volta dopo che un oggetto non identificato è penetrato nello spazio aereo lituano. Quello che sembra essere un drone è esploso sulla parte settentrionale del Paese, ponendo in pericolo la popolazione civile. I nostri specialisti stanno attualmente lavorando sul posto".

L'allarme regge però lo spazio di poche ore, lasciando il posto a un profondo imbarazzo istituzionale. La ricostruzione dei fatti rivela uno scenario radicalmente diverso: il drone faceva parte di uno sciame lanciato dall'Ucraina contro la regione russa di San Pietroburgo . Intercettato dai sistemi russi di disturbo elettronico, il velivolo ha perso la rotta, finendo per sorvolare prima la Polonia e poi la Lituania. A dare il colpo di grazia alla tesi presidenziale è la stessa Kiev, che si vede costretta ad ammettere pubblicamente la paternità del drone rimasto vittima del jamming russo: "Ci rammarichiamo per l'incidente avvenuto questa mattina nello spazio aereo lituano".

La parabola di questa crisi fantasma evidenzia il rischio di dare in pasto ai media accuse preconfezionate prive di riscontro e poi smentite.