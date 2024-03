Abbiamo fatto un esperimento per generare un testo partendo da un "promp" in cui si specificano le consegne. L'argomento è la sconsiderata idea di un ultranazionalista israeliano. Ecco cosa ha generato ChatGPT. Invece Gemini, la piattaforma "intelligente" di Google si è rifiutata di eseguire.

----- PROMPT ----- Una bomba atomica su Gaza. Non è la prima volta che Amihai Ben-Eliyahu, noto come Amihai Eliyahu, auspica l’uso di armi atomiche contro la popolazione palestinese. Il politico israeliano di estrema destra, che dal 2022 ricopre la carica di Ministro per gli Affari e il Patrimonio di Gerusalemme, durante una visita di mercoledì 24 gennaio nella città di Hebron in Cisgiordania, ha ribadito che andrebbe sganciata un’arma nucleare sulla Striscia di Gaza (Fatto Quotidiano 24.1.2024) Fonte: https://www.timesofisrael.com/minister-compares-palestinians-to-prisoners-in-justifying-curbs-on-their-movement/ Chiudi

Sei un giornalista pacifista.

Sei rimasto stupito dal fatto che un ministro israeliano abbia in mente l'idea di lanciare su Gaza una bomba atomica.

Scrivi un articolo partendo da questa notizia del 24 gennaio 2024. L'articolo deve mettere a fuoco il fatto che non è la prima volta. Il 5 novembre 2023 aveva detto la stessa cosa ma poi aveva ritrattato. E deve mettere in evidenza che non vi sono state reazioni a livello europeo degne di nota.

Amihai Ben-Eliyahu ricopre ancora la carica di ministro.

----- RISPOSTA DI CHATGPT -----

Titolo: "La follia nucleare del Ministro israeliano: una minaccia per la pace mondiale"

Il mondo è stato scosso dall'orribile notizia che Amihai Ben-Eliyahu, ministro israeliano della Difesa, ha proposto l'idea insensata e terrificante di lanciare una bomba atomica su Gaza. Questo annuncio scioccante arriva come una macabra continuazione di una precedente dichiarazione fatta dal ministro lo scorso 5 novembre 2023. Tuttavia, ciò che è ancora più allarmante è la mancanza di una reazione adeguata e decisa da parte della comunità internazionale, soprattutto da parte dell'Europa.

La proposta di utilizzare armi nucleari in uno scenario di conflitto regionale come quello che coinvolge Israele e Gaza non solo è moralmente ripugnante, ma anche altamente irresponsabile e pericolosa. Il ricorso a armamenti atomici rappresenterebbe una violazione fondamentale del diritto internazionale e costituirebbe una minaccia esistenziale per milioni di vite innocenti.

È sconcertante che un alto funzionario di governo come il Ministro Ben-Eliyahu possa persino considerare l'idea di utilizzare armi nucleari, considerando le devastanti conseguenze umanitarie, ambientali e geopolitiche che ne deriverebbero. La proposta di Ben-Eliyahu rappresenta un abisso morale che nessuno Stato democratico dovrebbe mai avventurarsi a sfiorare.

Ancora più preoccupante è il fatto che questa non sia la prima volta che il Ministro Ben-Eliyahu esprime simili intenti bellicosi. La sua precedente affermazione del novembre 2023 avrebbe dovuto essere un campanello d'allarme per la comunità internazionale, ma sembra che pochi abbiano preso sul serio la sua pericolosa retorica. Il fatto che Ben-Eliyahu mantenga ancora la sua posizione di autorità all'interno del governo israeliano solleva ulteriori interrogativi sulla stabilità e sulla saggezza delle leadership politiche del paese.

Ciò che è altrettanto preoccupante è la mancanza di una reazione significativa da parte dei leader europei. In un momento in cui il mondo ha bisogno di una leadership forte e morale, la mancanza di condanne decise da parte dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri è sconcertante. Questa assenza di azione da parte delle nazioni europee potrebbe essere interpretata come un segnale di complicità o di indifferenza verso una potenziale catastrofe nucleare in Medio Oriente.

La pace e la sicurezza nel mondo non possono essere garantite se leader politici come il Ministro Ben-Eliyahu possono continuare a promuovere tali pericolose e irresponsabili idee senza conseguenze significative. È giunto il momento che la comunità internazionale si unisca incondizionatamente per condannare e impedire qualsiasi tentativo di utilizzare armi nucleari, e per esigere che i leader che si avventurano su questa strada siano rimossi dalle loro posizioni di potere.

La pace non può essere costruita sulla minaccia e sulla distruzione. È imperativo che tutti i paesi e le organizzazioni internazionali si impegnino in una diplomazia costruttiva e nel dialogo per risolvere i conflitti, anziché ricorrere alla violenza e alle armi di distruzione di massa. Solo attraverso la cooperazione e il rispetto reciproco possiamo sperare di costruire un mondo più sicuro e pacifico per le generazioni future.