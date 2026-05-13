L'uccisione di Bakari Sako a Taranto

Bakary Sako, ucciso a Taranto Autore: Media Fonte: https://www.collettiva.it/copertine/italia/bakary-sako-taranto-omicidio-xih0am7e Chiudi

Le parole giuste le ha avute la procuratrice Eugenia Pontassuglia: «C'è un contesto che desta particolare allarme. Da un lato abbiamo la vita di un ragazzo di 35 anni regolare sul territorio italiano che alle 5 di mattina in bicicletta si stava recando a svolgere un’attività che consentiva di mantenere la sua famiglia e dall’altro lato abbiamo ragazzi di 15-16 anni e un maggiorenne che a quell'ora scorrazzavano per la città alla ricerca della persona da colpire. E la persona da colpire è la persona vulnerabile, è la persona indifesa, è la persona che nel caso specifico viene individuata nella persona di colore. Allora ci dobbiamo un attimo domandare che cosa significa tutto questo. Non ci sono decreti sicurezza che tengano, non servono solo pene più severe o nuovi reati, dobbiamo cambiare la cultura, dobbiamo cominciare a pensare che ogni persona ha diritto di vivere ed essere rispettata perché la terra è di tutti».

Bakari Sako, 35 anni, maliano, residente regolare sul territorio italiano, si stava recando al lavoro in bicicletta alle 5 del mattino del 9 maggio. Un uomo che pedalava verso il suo turno per mantenere la famiglia. Un uomo vulnerabile. Un uomo di colore. Un bersaglio perfetto per chi «scorrazzava per la città alla ricerca della persona da colpire».

Cinque giovani, quattro minorenni e un maggiorenne, lo hanno aggredito, massacrato, lasciato in una pozza di sangue. E c'è un dettaglio che fa male: Bakari si era rifugiato in un bar. Il titolare, da quello che emerge nella cronaca giornalistica, lo avrebbe invitato a uscire e non avrebbe chiamato la polizia.

Il 14 maggio a Taranto è stato convocato un presidio per Bakari Sako.