Guerra, informazione e politica

Informazione e controinformazione, narrazione e contronarrazione, verità e bugie, correttezza nel comunicare le informazioni verificabili. Alcune linee guida e molti esempi su come fare mediattivismo pacifista. In allegato vi sono le slides.

Le narrazioni mediatiche giocano un ruolo cruciale nell' orientare l'opinione pubblica e nel plasmare le categorie interpretative . Possono contribuire a definire quali argomenti sono considerati importanti (e messi in primo piano ) e quali sono marginalizzati o ignorati. Inoltre, le narrazioni mediatiche possono influenzare le emozioni del pubblico nei confronti di determinati eventi o gruppi sociali. Le narrazioni tendono a plasmare la categoria dei “buoni” e dei “cattivi” in un conflitto.

La "narrazione" mediatica si riferisce alla costruzione e alla presentazione di una storia o di un argomento da parte dei media attraverso una serie di elementi come linguaggio, tono, selezione di fatti e interpretazione degli eventi. In altre parole, è il modo in cui i media raccontano e interpretano gli eventi, influenzando così la percezione del pubblico su determinati temi o questioni.

Occorre evidenziare come l’informazione pacifista entra in contrasto con l’informazione dominante.

: Si valorizzano le analisi e le opinioni espresse da analisti militari e esperti di sicurezza indipendenti e non filorussi. Queste fonti forniscono una prospettiva critica e obiettiva sui conflitti e sulle dinamiche geopolitiche, contribuendo a garantire un approccio informativo equilibrato e non ideologico.

: Si fa ampio uso di notizie provenienti da testate giornalistiche occidentali rispettabili e indipendenti, come il Washington Post, il New York Times, il Wall Street Journal, POLITICO, la BBC, il Guardian, e altre. Queste fonti sono selezionate per la loro reputazione nella produzione di reportage accurati e bilanciati su questioni internazionali.

: Sebbene venga riconosciuta l'importanza di comprendere il punto di vista russo, si evita l'utilizzo diretto di fonti russe o filorusse, date le preoccupazioni riguardanti la propaganda di stato e la mancanza di indipendenza giornalistica. Tuttavia, tali fonti vengono consultate per comprendere prospettive diverse e per valutare criticamente le informazioni disponibili.

Note: Per completare la conoscenza della questione si consiglia- Guerra e disinformazione: piccola guida di autodifesa -Come viene costruita la percezione mediatica dei conflitti militari.La narrazione mediatica in ambito militare è un potente strumento per modellare le percezioni del pubblico e influenzare il sostegno o l'opposizione alle operazioni militari. La verifica delle notizie richiede tempo e attenzione, ma è fondamentale per non farsi manipolare da false informazioni.Link https://www.peacelink.it/mediawatch/a/49668.html