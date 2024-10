Lettera di ottobre agli amici di PeaceLink

Cari amici di PeaceLink,

nel nostro ultimo messaggio, ci siamo ispirati alla favola del colibrì come simbolo per rappresentare PeaceLink, con la sua tenacia, la generosità e l'impegno che ciascuno di noi offre, nonostante il drammatico disastro sociale e ideale che ci circonda. Quel colibrì ci parla di forza e dedizione personale di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili.

Ci ricorda la frase di Albert Schweitzer:

"Non aspettare che le cose succedano, falle accadere".

Una frase che citiamo spesso nelle pagine web di PeaceLink.

In questo messaggio vogliamo invece porre al centro un altro tema vitale: la felicità, intesa come diritto alla felicità. È un tema che dovrebbe toccare ciascuno di noi, invitandoci a immaginare insieme una società presente e futura che combatta la solitudine, che superi la rassegnazione individuale e che riaffermi il principio di speranza e felicità condivisa.

E' molto interessante un libro che può essere di grande ispirazione: "Lezioni di felicità". Riccardo Iacona, nell’ultima puntata di Presa Diretta (Rai3), ha dedicato ampio spazio al tema della solitudine. È una puntata intensa e dolorosa. Ma anche un tentativo di riflessione per riportare luce nel buio sociale. "Lezioni di felicità" rappresenta uno di questi strumenti preziosi per ridare speranza, frutto di un lungo studio che esplora vie possibili verso una società più felice e solidale.

Nell'ultima assemblea di PeaceLink, abbiamo riflettuto su cosa possa dare forza e speranza all'azione sociale e su come PeaceLink, anche nelle sue piccole specificità (il mediattivismo, la condivisione, la ricerca di nuove strategie e di nuove pratiche), possa essere un seme di speranza. Un germoglio simile alla ginestra di Leopardi, capace di risorgere dalle pendici di un vulcano, che resiste alla devastazione della lava, come simbolo di resilienza e di solidarietà. Vogliamo che PeaceLink sia non solo un ricordo di valori forti, ma anche un rinnovato esperimento concreto di comunità sociale, una memoria storica che ispiri percorsi positivi nell'Italia di oggi. Un riferimento etico su cui può ancora contare chi non si arrende.

Per concludere: vuoi saperne di più su quello che stiamo facendo? Ti vuoi impegnare su qualche cosa che hai a cuore?

Troverai in allegato

che abbiamo discusso nell'ultima assemblea dei soci di PeaceLink; l'elenco delle campagne che ci hanno caratterizzato e che stiamo cercando di portare avanti nei limiti delle nostre forze.

A tutti coloro che hanno seguito PeaceLink per la lotta contro l'inquinamento ILVA è riservata una lettera specifica che potete trovare qui:

E' un testo sulla questione della grave battuta d'arresto del processo (nonostante tutto permangono ancora le speranze di ottenere giustizia, e nella lettera sono ben spiegate).

Inoltre segnaliamo Albert, il nuovo bollettino contro la guerra, dedicato allo spirito di lotta e di ragionevolezza che animò lo scienziato pacifista Albert Einstein. E' un bollettino a cui puoi partecipare anche tu.

Partecipa, se puoi.

Il diritto alla felicità è solo retorica se non proviamo davvero a costruire insieme una società più libera.

C'è tanto da fare, possiamo fare tanto.