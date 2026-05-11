World Peace Directory
Con l'avvento dell'informatica, questo archivio di carta è stato trasformato in una risorsa digitale ancora più potente. Nei primi anni '90, il Peace News Trust ha istituito l'Housmans Peace Resource Project con l'obiettivo principale di digitalizzare il World Peace Directory e trasformarlo nello Housmans World Peace Database. Oggi, il database è disponibile online all'indirizzo housmans.info/wpd/, dove chiunque può cercare organizzazioni per la pace in tutto il mondo. È un progetto vivo, che si basa sulla collaborazione: il suo aggiornamento regolare dipende dalla cooperazione degli stessi gruppi in esso elencati. Chiunque può inviare informazioni per contribuire a mantenerlo accurato e completo, su worldpeace@gn.apc.org. Il database completo è molto più lungo della versione stampata annualmente e viene aggiornato molto più frequentemente, rappresentando la risorsa più autorevole e aggiornata del suo genere
Con l'avvento dell'informatica, questo archivio di carta è stato trasformato in una risorsa digitale ancora più potente. Nei primi anni '90, il Peace News Trust ha istituito l'Housmans Peace Resource Project con l'obiettivo principale di digitalizzare il World Peace Directory e trasformarlo nello Housmans World Peace Database.
Oggi, il database è disponibile online all'indirizzo housmans.info/wpd/, dove chiunque può cercare organizzazioni per la pace in tutto il mondo. È un progetto vivo, che si basa sulla collaborazione: il suo aggiornamento regolare dipende dalla cooperazione degli stessi gruppi in esso elencati. Chiunque può inviare informazioni per contribuire a mantenerlo accurato e completo, su worldpeace@gn.apc.org. Il database completo è molto più lungo della versione stampata annualmente e viene aggiornato molto più frequentemente, rappresentando la risorsa più autorevole e aggiornata del suo genere
Quell'agenda divenne immediatamente la "bibbia" del pacifista itinerante, del ricercatore, dell'attivista che voleva costruire ponti oltre ogni frontiera. Per decenni, ogni anno, il Peace Diary ha elencato contatti di reti per il disarmo, associazioni di obiettori di coscienza, centri di studi per la pace e leghe internazionali di donne per la pace: una vera e propria mappa della resistenza globale. Oggi, l'agenda viene pubblicata ancora ogni anno a Londra e include una directory con centinaia di organizzazioni per la pace, l'ambiente e i diritti umani da tutto il mondo.
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