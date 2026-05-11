Housmans peace diary Autore: Housmans Fonte: https://www.forceswatch.net/support-our-work/ Chiudi Harry Mister, allora direttore generale sia di Peace News che di Housmans, ebbe un'idea geniale. Nel pieno della Guerra Fredda, con la minaccia nucleare che incombeva e movimenti per la pace che germogliavano in ogni continente spesso ignorandosi, Mister pensò a un semplice strumento di connessione. Creò il Peace Diary: un'agenda che non conteneva solo le date, ma anche un elenco completo e aggiornato di tutte le organizzazioni pacifiste del pianeta, il World Peace Directory.

Quell'agenda divenne immediatamente la "bibbia" del pacifista itinerante, del ricercatore, dell'attivista che voleva costruire ponti oltre ogni frontiera. Per decenni, ogni anno, il Peace Diary ha elencato contatti di reti per il disarmo, associazioni di obiettori di coscienza, centri di studi per la pace e leghe internazionali di donne per la pace: una vera e propria mappa della resistenza globale. Oggi, l'agenda viene pubblicata ancora ogni anno a Londra e include una directory con centinaia di organizzazioni per la pace, l'ambiente e i diritti umani da tutto il mondo.