A Taranto trend del benzene in aumento

Tossico a lungo termine Fonte: Wikipedia

Noto per la sua tossicità, il benzene è stato classificato dall'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer, IARC) nel gruppo 1, tra le sostanze con una sicura capacità di generare il cancro (cancerogenicità) nell'uomo.

Fonte: Istituto Superiore della Sanità

Nella documentazione di ArcelorMittal il benzene viene collegato alle emissioni fuggitive della cokeria.

Qui si riportano i dati dell'andamento del benzene nel quartiere Tamburi di Taranto, monitorato dall'Arpa nella centralina di via Orsini. La retta di interpolazione statistica indica un trend in aumento.

L'aggiornamento dei calcoli al 31 dicembre 2023 rende ancora più evidente l'andamento crescente della concentrazione del benzene nel quartiere Tamburi di Taranto. Il benzene è associato alle leucemie. La ASL di Taranto ha segnalato un eccesso di leucemie infantili.

La retta di interpolazione calcola il trend dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2013 nella centralina più vicina allo stabilimento ILVA di Taranto, quella di via Orsini.