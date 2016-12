PeaceLink pubblica i nuovi dati del disastro ambientale

Campagna raccolta fondi per PeaceLink

Ricordate? Era il 2009 e chiedevamo un sostegno per il 2010. Avevamo delle scomesse per il futuro. Oggi possiamo dire di averle vinte e vi chiediamo di sostenerci ancora. Cambiare è possibile e quando non è possibile cambiare è doveroso resistere.

18 dicembre 2016 - Associazione PeaceLink