La guerra che verrà: messaggio collettivo sui rischi catastrofici dell'escalation militare

Si stanno addestrando 15 mila soldati ucraini in Europa. Altri 10 mila nel Regno Unito per l'uso di nuove armi. La Russia recluta 300 mila soldati. Si profila uno scontro epocale. Zelensky ha chiesto alla Nato di colpire preventivamente la Russia. Rischiamo la terza guerra mondiale.

La guerra che verrà

Messaggio sui rischi catastrofici dell'escalation militare

Abbiamo anticipato ieri le ragioni della nostra scelta di lanciare questo preoccupato messaggio.

Dopo aver analizzato le agenzie stampa sull'Ucraina, comprese informazioni di fonte militare, vi riportiamo le ultime terribili novità che prefigurano le caratteristiche della guerra che verrà.

La guerra che verrà

La guerra che verrà non è la prima.

Prima ci sono state altre guerre.

Alla fine dell’ultima c’erano vincitori e vinti.

Fra i vinti la povera gente faceva la fame.

Fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente.

Bertolt Brecht

Questo messaggio è promosso da: Angelo Baracca, Carlo Belli, Antonio Bruno, Antonio Camuso, Giancarlo Canuto, Tiziano Cardosi, Nicoletta Dentico, Donatella Di Cesare, Anna Ferruzzo, Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Antonio Greco, Alessandra Mambelli, Alessandro Marescotti, Daniele Novara, Elio Pagani, Paolo Piccinno, Maurizio Portaluri, Etta Ragusa, Carlo Rovelli, Massimo Wertmüller, Alex Zanotelli.







Le strade che possono portare alla pace

12.10.2022 Piano per la pace in Ucraina scritto da un gruppo di diplomatici non più in servizio attivo https://lists.peacelink.it/pace/2022/10/msg00023.html

Papa Francesco: “No a pericolose escalation, si faccia ricorso a tutti gli strumenti diplomatici”

“Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. D’altra parte, addolorato per l’immane sofferenza della popolazione ucraina a seguito dell’aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso appello al Presidente dell’Ucraina ad essere aperto a serie proposte di pace. A tutti i protagonisti della vita internazionale e ai responsabili politici delle Nazioni chiedo con insistenza di fare tutto quello che è nelle loro possibilità per porre fine alla guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation, e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo. Dopo sette mesi di ostilità, si faccia ricorso a tutti gli strumenti diplomatici, anche quelli finora eventualmente non utilizzati, per far finire questa immane tragedia. La guerra in sé stessa è un errore e un orrore! Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo che la guerra non è mai una soluzione, ma solo distruzione?”

Angelus del 2 ottobre 2022 interamente dedicato a questa guerra

https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2022/documents/20221002-angelus.html

Alex Zanotelli: “Facciamo pressing per la pace”, messaggio audio





Documentazione

Il presente messaggio è un'analisi documentata realizzata da un gruppo di intellettuali e attivisti accomunati dalla percezione del rischio inaccettabile che l'umanità sta correndo a causa dell'estrema gravità della crisi. Qui riportiamo una documentazione precisa e dettagliata, basata su elementi fattuali, che ci inducono a individuare pericoli crescenti e rischi inaccettabili per il comune futuro dell'umanità.

18.12.2022 Come funziona la moderna guerra per procura. Analisi del funzionamento dei lanciarazzi HIMARS che hanno consentito il 70 per cento delle avanzate militari nel sud-est dell'Ucraina centrando i target che l'intelligence USA può fornire con precisione https://lists.peacelink.it/disarmo/2022/10/msg00012.html

18.10.2022 Il capo ucraino dei servizi segreti Kyrilo Budanov prevede la fine della guerra nell'estate 2023, nonché il collasso e la disgregazione della Russia https://lists.peacelink.it/pace/2022/10/msg00031.html

18.10.2022 L'Ucraina attacca a sud e sta inviando al fronte "tutte le riserve" per sfondare a Kherson. Evacuati i civili. Perdite altissime fra i soldati https://lists.peacelink.it/pace/2022/10/msg00030.html

15.10.2022 Missili puntati contro Vicenza, Livorno, Napoli, Taranto, Gaeta e Sigonella. Ma le prime nel mirino sono le basi nucleari di Ghedi e Aviano. Il calcolo delle vittime iniziali in una simulazione dell'Archivio Disarmo https://lists.peacelink.it/pace/2022/10/msg00027.html

14.10.2022 Riconquista della Crimea e del Donbass sono diventati obiettivi della guerra. Una risoluzione scandalosa del Paramento Europeo https://www.peacelink.it/conflitti/a/49261.html

13.10.2022 Analisi Difesa: "In Ucraina ex militari e combattenti esperti reclutati da alcune Private Military Companies con commesse governative da Londra, Washington e Varsavia e con stipendi che variano dai mille ai 2mila dollari al giorno" https://lists.peacelink.it/disarmo/2022/10/msg00008.html

13.10.2022 Quirico: “L’amministrazione americana sta usando il popolo ucraino per eliminare Putin dalla scena internazionale” https://lists.peacelink.it/pace/2022/10/msg00024.html

9.10.2022 Guerra in Ucraina, il generale Tricarico: “Il segretario della Nato Stoltenberg ha avuto un ruolo negativo, ha gettato benzina sul fuoco, è stato il ventriloquo di qualcun altro" https://lists.peacelink.it/pace/2022/10/msg00021.html

8.10.2022 Tonio Dell'Olio: "La verità è che siamo sull'orlo del baratro come mai si è verificato nella storia dell'umanità, e a sentire Zelensky ogni porta di negoziato è chiusa" https://lists.peacelink.it/pace/2022/10/msg00015.html

8.10.2022 Il governo ucraino rivendica l'attacco al grande ponte che collega la Crimea alla Russia https://lists.peacelink.it/pace/2022/10/msg00014.html

6.10.2022 Analisi dell'attentato ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 https://www.peacelink.it/conflitti/a/49248.html

6.10 Zelensky: "Nato dovrebbe attaccare preventivamente la Russia". Mosca: "Vuole guerra mondiale" https://lists.peacelink.it/disarmo/2022/10/msg00004.html

Fact-checking. Che cosa ha detto esattamente Zelensky sull'attacco preventivo della Nato alla Russia? https://www.peacelink.it/mediawatch/a/49260.html

4.10.2022 Zelensky firma il decreto: "Impossibile negoziare con la Russia" (ANSA)

3.10.2022 Ucraina. Il piano di Elon Musk per la pace https://lists.peacelink.it/pace/2022/10/msg00005.html

3.10.2022 L’attacco ai gasdotti Nord Stream è avvenuto in una zona controllata dalla Nato https://lists.peacelink.it/pace/2022/10/msg00003.html

3.10.2022 “Sarete uccisi uno per uno se non abbandonate Putin”. Lo dice Zelenzky ai militari russi https://lists.peacelink.it/pace/2022/10/msg00002.html

3.10.2022 Ucraina chiede a Usa i missili Atacms: possono raggiungere i 300 km di distanza https://lists.peacelink.it/disarmo/2022/10/msg00001.html

1.10.2022 Zelensky: "Nessun dialogo fino a quando Putin rimarrà presidente della Russia" https://lists.peacelink.it/pace/2022/10/msg00000.html

27.9.2022 Governo ucraino annuncia: carcere a chi ha collaborato con i referendum filorussi https://lists.peacelink.it/pace/2022/09/msg00024.html

21.9.2022 Putin richiama 300 mila riservisti per la guerra in Ucraina e non esclude l'uso delle armi nucleari. Poi aggiunge: "Non sto bluffando" https://lists.peacelink.it/pace/2022/09/msg00017.html

20.9.2022 Obiettivo di Zelensky: riconquista aree occupate nel 2014 da Russia e milizie filorusse https://lists.peacelink.it/pace/2022/09/msg00014.html

18.9.2022 A un passo dalla linea rossa. La questione dei missili balistici americani ATACMS, con gittata fra i 190 e i 300 chilometri https://lists.peacelink.it/pace/2022/09/msg00013.html

13.9.2022 Ucraina riconquista territori in Donbass: “Collaborazionisti verranno processati per alto tradimento”. In carcere anche insegnanti filorussi. “Nessun sentimentalismo” https://lists.peacelink.it/pace/2022/09/msg00009.html

2.9.2022 Le sanzioni europee contro la Russia si rivelano sanzioni contro l’Europa https://www.peacelink.it/conflitti/a/49228.html

1.9.2022 L’Ucraina a caccia dei collaborazionisti che hanno aiutato il Cremlino. E si riaprono le ferite nei territori occupati dai russi https://lists.peacelink.it/pace/2022/09/msg00002.html

1.9.2022 "Collaborazionisti gli insegnanti che svolgeranno i programmi russi". Kiev ricorrerà al codice penale https://lists.peacelink.it/cultura/2022/09/msg00000.html

30.8.2022 La UE: "Russia attua una sistematica campagna internazionale di disinformazione, manipolazione delle informazioni e distorsione dei fatti per destabilizzare l'Europa". Per questo l'UE ha sospeso le trasmissioni di cinque TV russe https://lists.peacelink.it/cultura/2022/08/msg00001.html

22.8.2022 L'obiettore di coscienza ucraino Ruslan Kotsaba è formalmente incriminato e rischia oggi una pena detentiva fino a 15 anni https://lists.peacelink.it/pace/2022/08/msg00013.html

18.8.2022 "Pace nel mondo". Smantellato in Finlandia monumento dono dell'Urss di Gorbacev https://lists.peacelink.it/cultura/2022/08/msg00000.html

14.8.2022 In Ucraina Mosca controlla le risorse minerarie: 13 mila miliardi di dollari nelle mani di Putin https://lists.peacelink.it/pace/2022/08/msg00005.html

10.8.2022 Non esiste nessuna direttiva UE che obbliga a versare il 2% del proprio PIL alla Nato https://www.peacelink.it/mediawatch/a/49213.html

4.8.2022 Russia-Ucraina: “Le forze ucraine hanno messo in pericolo la popolazione civile”. Amnesty International: "L'Ucraina ha violato il diritto internazionale umanitario" https://lists.peacelink.it/pace/2022/08/msg00000.html

3.7.2022 Perché non armare gli ucraini è una strategia moralmente migliore https://www.peacelink.it/pace/a/49189.html

24.5.2022 Kissinger: "Kiev rinunci a territori, Occidente non cerchi sconfitta russa" https://lists.peacelink.it/pace/2022/05/msg00022.html

27.3.2022 Intervista a Yurii Sheliazhenko, segretario del Movimento Pacifista Ucraino https://www.peacelink.it/conflitti/a/49087.html

8.2.2022 Dichiarazione del Movimento Pacifista Ucraino https://www.peacelink.it/conflitti/a/48976.html

5.3.2014 Kissinger: “L’Ucraina non dovrebbe aderire alla Nato” https://www.peacelink.it/conflitti/a/49140.html



La questione della Crimea https://www.peacelink.it/conflitti/a/49251.html