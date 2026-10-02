L'obiettore di coscienza ucraino Serhii Vedmediev è stato trasferito con la forza nell'esercito
Dopo il fermo arbitrario del 29 settembre nel centro di reclutamento (TCC) del distretto di Sviatoshyn a Kyiv, e dopo le percosse e i maltrattamenti subiti, il 1° ottobre 2026 è stato trasferito con la forza presso il 242° Centro di Addestramento (Unità Militare A3321).
Il trasferimento è avvenuto senza alcun rispetto della procedura di leva prevista dalla legge (Decreto n. 560 e successive modifiche): nessuna visita medica, nessuna consegna della cartolina di precetto, nessuna possibilità di far valere le proprie ragioni.
Secondo le informazioni diffuse dal Movimento Pacifista Ucraino e da fonti vicine al pacifista, durante il fermo a Vedmediev è stato sottratto con la forza il telefono cellulare. È stato gettato a terra, ha subito trattamenti crudeli ed è stato minacciato con uno storditore elettrico (taser) e con la reclusione in una cella di rigore (carcere di rigore) all'interno del centro di reclutamento territoriale di Sviatoshynsky.
Le sue istanze di obiezione di coscienza, le richieste di rilascio, di assistenza legale e di sporgere denuncia al tribunale e all'Ufficio Statale d'Inchiesta riguardo alla detenzione arbitraria e ai maltrattamenti sono state sistematicamente ignorate.
Ora, nell'unità militare, Vedmediev - che è di fede quacchera - sta subendo pressioni affinché cambi religione e riconosca lo status di soldato che gli è stato imposto illegalmente.
Serhii Vedmediev è un membro fondatore dell'Incontro degli Amici dell'Ucraina, un gruppo di culto quacchero, e membro del Consiglio del Movimento Pacifista Ucraino.
Pacifista ucraino torturato e trasferito con la forza presso il 242° Centro di Addestramento
https://liste.peacelink.it/news/2026/10/msg00001.html
Libertà per Serhii Vedmediev, pacifista ucraino sequestrato a Kiev dai reclutatori militari
https://www.peacelink.it/conflitti/a/51631.html
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