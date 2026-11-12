Perché in Ucraina Solženicyn e Gorbačëv sono vietati

Se oggi un lettore volesse acquistare a Kiev una nuova edizione di Arcipelago Gulag di Aleksandr Solženicyn, il premio Nobel che denunciò al mondo i lager sovietici, o le memorie di Michail Gorbačëv, l’ultimo leader dell’Unione Sovietica e artefice della perestrojka, si troverebbe davanti a restrizioni editoriali. È l’effetto di una precisa legge.

Per le nuove edizioni, Solženicyn e Gorbačëv restano vietati anche se i loro libri sono tradotti in ucraino: la legge n. 2309-IX vieta la stampa e la distribuzione dei libri contenenti opere di autori che sono stati cittadini russi in qualsiasi momento dopo il 1991, indipendentemente dalla lingua della pubblicazione

La legge firmata da Zelensky Zelensky Autore: Press Service of the President of Ukraine Fonte: https://it.wikiquote.org/wiki/Volodymyr_Zelens%27kyj#/media/File:Volodymyr_Zelensky_2022_official_portrait_(cropped ).jpg

Il nodo è quindi la legge ucraina n. 2309-IX, adottata dalla Rada il 19 giugno 2022 e firmata dal presidente Volodymyr Zelensky il 22 giugno 2023. La norma è nata per ridurre l’influenza culturale e informativa di Russia, Bielorussia e dei territori ucraini temporaneamente occupati.

La legge vieta la stampa, la pubblicazione e la distribuzione di libri contenenti opere di autori che siano stati cittadini della Federazione Russa in qualsiasi momento dopo il 1991. L’eccezione principale riguarda chi abbia rinunciato alla cittadinanza russa e acquisito quella ucraina.

Solženicyn e Gorbačëv

Aleksandr Solženicyn, dopo vent’anni di esilio in Occidente, tornò in Russia nel 1994 e visse a Mosca fino alla morte, avvenuta nel 2008. Michail Gorbačëv si spense nella capitale russa nel 2022. Entrambi furono cittadini della Federazione Russa dopo il 1991. Questo è sufficiente, secondo la logica della legge, per impedire la stampa e la distribuzione di nuove edizioni dei loro libri in Ucraina, indipendentemente dal fatto che il primo abbia combattuto il sistema sovietico e il secondo ne abbia avviato la riforma e il sostanziale smantellamento.

Controversie

Oltre all'automatismo della legge, per Solženicyn c'è un'aggravante sostanziale. Venerato in Occidente come una delle grandi voci dell’antisovietismo, in Ucraina è una figura controversa per le sue posizioni degli anni Novanta e Duemila, quando mise in discussione la separazione politica tra Russia e Ucraina e l’indipendenza ucraina. Anche le opinioni di Gorbaciov non sono apprezzate dal governo in quanto si oppose fermamente alla dissoluzione dell'Urss e alla piena indipendenza dell'Ucraina (ratificata dal referendum del dicembre 1991), temendo che la frammentazione dello Stato portasse a caos e a gravi conflitti interni, arrivando a temere il rischio di una guerra civile. Negli anni successivi al crollo sovietico, Gorbaciov sostenne che le tensioni tra Russia e Ucraina fossero alimentate o strumentalizzate dalle interferenze degli Stati Uniti e della NATO, difendendo in diverse occasioni le ragioni di Mosca sulla questione della Crimea. E nel 2014 sostenne Putin.

Divieto commerciale e libertà privata

Va ricordato che la normativa ucraina non istituisce un reato di lettura. Il possesso privato resta lecito, le vecchie edizioni possono continuare a circolare nel mercato dell’usato e ogni cittadino può introdurre nel Paese, nei bagagli personali, fino a dieci copie di libri in lingua russa, purché non figurino nel registro delle pubblicazioni con contenuti anti-ucraini.

Vietato stampare in russo

In Ucraina non è consentito stampare il romanzo "I Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni in traduzione russa.

La legge ucraina promulgata nel 2023 vieta agli editori locali di stampare e distribuire traduzioni in lingua russa di opere scritte originariamente in altre lingue, indipendentemente dal fatto che si tratti di un classico di pubblico dominio dell'Ottocento.

La norma è sempre la Legge dell'Ucraina n. 2309-IX, approvata dal Parlamento (Verkhovna Rada) il 19 giugno 2022e promulgata dal presidente Volodymyr Zelensky il 22 giugno 2023.

Sulla base di questa legge ecco altri effetti che restringono la libertà di stampa.

In Ucraina non è permesso stampare opere di Italo Calvino in lingua russa.

La legge ucraina promulgata nel giugno 2023 vieta agli editori locali di stampare e distribuire traduzioni in lingua russa di libri scritti originariamente in altre lingue.

Un romanzo di Stephen King non può essere stampato in lingua russa in Ucraina.

La legge ucraina promulgata nel giugno 2023 vieta agli editori locali di stampare e distribuire traduzioni in russo di opere scritte originariamente in altre lingue.

Le regole applicate al caso di Stephen King sono nette. Poiché i romanzi di Stephen King sono scritti originariamente in inglese, un editore ucraino può stamparli e venderli solo nella lingua originale (inglese) oppure tradotti in lingua ucraina (o nelle altre lingue ufficiali dell'Unione Europea e dei popoli indigeni). Ma c'è il divieto di stampare la traduzione in russo.

E veniamo ai Vangeli.

Per la stampa commerciale destinata al pubblico generale, la Legge n. 2309-IX non consente di stampare i Vangeli in lingua russa