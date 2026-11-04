Ucraina, cronaca di una catastrofe militare

La propaganda e la disinformazione hanno deformato la verità fattuale della guerra facendo credere che fosse possibile una vittoria dell'Ucraina. All'inizio sono state diffuse bufale sullo stato di salute di Putin per accreditare l'idea che la Russia potesse capitolare da un momento all'altro.

La guerra in Ucraina sta mostrando drammaticamente il prezzo di una narrazione geopolitica costruita su desideri ideologici, propaganda di guerra e una sistematica sottovalutazione dell’avversario.

Se oggi le città ucraine affrontano pesanti bombardamenti sotto raid missilistici russi e una cronica carenza di sistemi di difesa aerea, le radici di questa crisi logistica e umanitaria affondano negli errori di calcolo strategici commessi tra il 2022 e il 2023 dalle cancellerie occidentali e dai vertici di Kiev. E' stato allora che la NATO ha lanciato il guanto della sfida alla Russia incoraggiando Zelensky ad andare fino in fondo nelle operazioni e dando per scontato che la vittoria fosse a portata di mano. Gli alleati della NATO si distinguevano solo su come sconfiggere la Russia: c'era chi voleva vincere umiliandola militarmente, chi voleva una vittoria soft senza umiliazione militare e chi invece puntava sul cambio di regime a Mosca e allo smembramento della Russia.

L'illusione del 2023: la Crimea a portata di mano

Tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, la comunicazione strategica ucraina e della NATO aveva alimentato la certezza di una vittoria militare totale e imminente. La promessa era chiara: la controffensiva estiva del 2023 avrebbe spezzato le linee difensive russe e consentito l'ingresso trionfale in Crimea.

A dare voce a questo massimalismo erano i massimi vertici dell'intelligence di Kiev. Nell'ottobre 2022, il capo del GUR (Direzione principale dell'Intelligence) Kyrylo Budanov dichiarava con sicurezza per il 2023: “Entro la fine della primavera, le forze ucraine entreranno in Crimea. La Crimea è nostra, sarà liberata con la forza, perché nessun altro modo è possibile”.

Nello stesso periodo, il presidente Volodymyr Zelensky sigillava nel discorso di Capodanno la linea del rifiuto di ogni compromesso: “Ci è stato detto: non avete altra scelta che arrendervi. E noi abbiamo detto: non abbiamo altra scelta che vincere”. Questa retorica ha poggiato su tre clamorosi errori di calcolo da parte di non pochi analisti occidentali.

La sottostima dell'adattamento russo: si è scambiato il fallimento iniziale russo su Kiev per una debolezza strutturale permanente, ignorando la capacità di Mosca di fortificare il fronte (la Linea Surovikin) e di convertire l'intera industria nazionale in un'economia di guerra attiva 24 ore su 24. L'asfissia economica mancata: le sanzioni internazionali, che avrebbero dovuto provocare il collasso finanziario del Cremlino, sono state aggirate attraverso triangolazioni commerciali con partner asiatici e mediorientali, lasciando intatta la macchina bellica di Mosca. L'illusione tecnologica della NATO: l'invio di piccoli contingenti di carri armati Leopard e Abrams è stato narrato come la mossa decisiva in grado di cambiare le sorti della guerra, sottovalutando la brutale ma efficace superiorità quantitativa di artiglieria e mezzi russi.

L'obiettivo del regime-change e l'effetto boomerang

Parallelamente alla vittoria sul campo, l'Occidente ha accarezzato a lungo l'idea che il conflitto avrebbe logorato politicamente Vladimir Putin, provocandone il disarcionamento.

Il Segretario alla Difesa USA Lloyd Austin nell'aprile 2022 esplicitava l'agenda strategica: “Vogliamo vedere la Russia indebolita a tal punto da non poter più fare il tipo di cose che ha fatto invadendo l'Ucraina”.

Putin andava destituito. A Varsavia, il presidente Joe Biden si spingeva oltre esclamando: “Per l'amor di Dio, quest'uomo non può rimanere al potere”.

L'effetto reale di questa strategia è stato catastrofico per l'Ucraina. Invece di crollare, il Cremlino ha utilizzato le minacce occidentali di "smembramento della Russia" per compattare l'opinione pubblica interna, trasformando la guerra di aggressione in una "guerra patriottica ed esistenziale" agli occhi della popolazione russa, garantendosi un bacino quasi inesauribile di reclutamento a contratto.

Il catalogo delle bufale sullo stato di salute di Putin

Per sostenere la tesi di un crollo imminente del regime russo, l'apparato mediatico occidentale ha ospitato per mesi una serie di indiscrezioni cliniche al limite del grottesco, spacciate per report di intelligence altamente affidabili. L'obiettivo era chiaro: convincere l'opinione pubblica che il "nemico" stesse per essere sconfitto. E che in ogni caso Putin avesse i giorni contati. I decisori politici sono stati in tal modo convinti ad alimentare sempre più l'invio di armamenti in Ucraina, mettendo da parte ogni via d'uscita diplomatica.

Ecco una rassegna delle principali fake news e speculazioni fatte circolare sui media internazionali tra il 2022 e il 2024.

Il cancro terminale e il sangue artificiale

Testate britanniche e tabloid statunitensi, citando presunti oligarchi vicini al Cremlino o ex agenti segreti, hanno sostenuto che Putin fosse affetto da una forma aggressiva di cancro al sangue o alla tiroide. Si parlava di interventi chirurgici d'urgenza e di terapie che ne alteravano le capacità mentali.

Il morbo di Parkinson e le mani tremanti

Ogni video ufficiale veniva passato al microscopio da sedicenti esperti di linguaggio del corpo. Il movimento rigido di una gamba o il fatto che Putin stringesse il bordo di un tavolo durante i colloqui venivano presentati come prove inconfutabili di un Parkinson in stadio avanzato.

La demenza senile e la psicosi da steroidi

Le decisioni strategiche di Mosca erano analizzate non come una abile e meticolosa pianificazione geopolitica e militare, ma venivano liquidate come l'effetto collaterale di massicce dosi di steroidi e cortisonici per curare dolori cronici, che avrebbero indotto nel presidente russo paranoia e perdita di lucidità. Su Sky TG24 si leggeva il 15 marzo 2022: "Secondo diverse agenzie di intelligence, Putin starebbe seguendo un trattamento a base di steroidi per combattere un tumore o comunque una patologia grave, e potrebbero essere questi farmaci a causare comportamenti sempre più erratici e di scatti d'ira continui".

La bufala del decesso e del sosia nel freezer

Il culmine della disinformazione è stato raggiunto nell'autunno del 2023, quando canali Telegram russi di dubbia origine (come General Svr), ripresi acriticamente da testate di primo piano in Europa, annunciarono che Putin era morto a causa di un arresto cardiaco e che il suo corpo era stato nascosto in un congelatore all'interno della residenza di Valdai, mentre lo Stato veniva governato da un sosia diretto dal capo della sicurezza Patrushev.

Breve bilancio di un fallimento

Oggi che i nodi vengono al pettine, emerge la realtà: la Russia non è crollata, Putin è saldamente al potere e l'industria russa produce armamenti a basso costo a ritmi superiori rispetto all'intera capacità della NATO. L'Ucraina, indotta a credere in una vittoria totale impossibile per vie puramente militari, si ritrova oggi con un territorio devastato, una popolazione stremata e infrastrutture vitali distrutte. Questo scenario drammatico dimostra come la propaganda di guerra e il giornalismo tenuto a guinzaglio non facciano altro che provocare errori di valutazione. Solo ora si profila un tavolo di trattative. Ora che l'Ucraina non riesce a vincere. Ora che è in seria difficoltà perché non riesce più a intercettare i missili balistici russi. Solo ora, dopo un disastro umano e materiale enorme, si parla dell'apertura di un tavolo negoziale. Ma Putin non ha fretta. Nessuna delle malattie che gli sono state diagnosticate gli "esperti" occidentali lo affligge. E l'apparato economico - che doveva cedere in poche settimane con le sanzioni - sforna droni e missili a ritmi elevati.

E anche qui gli errori di valutazione degli "esperti" non sono mancati. Rainews l'11 ottobre del 2022 ci informava che “entro la fine dell'anno la Russa sarebbe rimasta quasi priva di proiettili, artiglieria e veicoli corazzati”. E le informazioni sbagliate venivano persino dal New York Times. Per compensare il ritmo di consumo dei missili più costosi, la Russia ha modificato il suo mix d'attacco. Ha fatto ampio ricorso a droni di produzione iraniana (e poi a droni a reazione a basso costo prodotti in patria) e ha convertito le vecchie bombe sovietiche in ordigni plananti a guida satellitare (UMPK). Inoltre, ha attinto a forniture esterne (come munizioni dalla Corea del Nord o l'uso di missili antiaerei S-300 adattati per colpire bersagli a terra). In sintesi, l'idea che i missili russi si sarebbero azzerati portando a un blocco improvviso degli attacchi si è rivelata errata: l'industria bellica russa, seppur sotto pressione, non si è fermata e ha diversificato gli armamenti.

Ci siamo cibati di informazioni sbagliate e grottesche. Ma ciò che è grave non è solo che sia stata ingannata l'opinione pubblica: sono stati ingannati anche i decisori politici.

Il cortocircuito generato dalla disinformazione ha fatto dire cose assurde anche persone come la von der Leyen che - a questo punto è lecito chiederselo - ha creduto persino che i russi davvero fossero così disperati da usare i componenti elettronici delle lavatrici per fabbricarsi i missili.

Ursula Von der Leyen mentre nell'ottobre del 2022 racconta in Estonia che la Russia è alla disperata ricerca di semiconduttori perché le sanzioni la stanno mettendo in ginocchio Autore: SMG Fonte: https://www.youtube.com/shorts/eMGN-l3VHAE

Lo ha detto in Estonia il 10 ottobre 2022 e qui c'è il video . Quante risate si sarà fatto Putin: è triste dirlo. Il presidente russo è andato avanti con razionalità mentre la von der Leyen e vari leader politici occidentali hanno creduto nella propria disinformazione, quella prodotta dai media nostrani per imbonire le masse.

In tal modo non sono state imbonite solo le masse ma sono state intossicate le decisioni strategiche. E quelle militari sono state drogate da un ottimismo grottesco.

Il risultato?

Un disastro.

Il popolo ucraino è stato illuso. La vittoria che doveva arrivare nel 2023 non è più arrivata.

Adesso arriva l'inverno, un inverno terribile senza luce e riscaldamento perché la Russia non è una tigre di carta: ha i missili, e ne ha tanti. Mentre l'Ucraina sta finendo gli intercettori.