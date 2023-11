«Purtroppo Hamas lo abbiamo inventato noi israeliani»

La verità, per chi non la pratica con costanza e determinazione, fa sempre paura, anzi molta paura perché fa crollare il muro delle convenienze. La ripropongo anche adesso perché la spaventosa guerra in Medio Oriente ha impedito a coloro che sanno o sospettano la verità, di ricordare quel retroscena che avvolge come una scatola sigillata il fatto.

Note: La chiara analisi della situazione mediorientale, a Genova, del cardinale Matteo Zuppi. La verità che molti fingono di ignorare: Hamas fu inventato da Israele.“Lo sforzo - ha detto Zuppi- è trovare la soluzione che garantisca i diritti delle due parti, israeliani e palestinesi. C’è tanto bisogno di una leadership palestinese, che sia autorevole e in grado di difendere il suo popolo”. E ancora, in crescendo: “Hamas e’ il peggior nemico del popolo palestinese. Non c’è niente da fare”. L’autorevole cardinale conosce perfettamente come è nato e chi ha creato Hamas. Verità da brividi, che ahimè conoscono quasi tutti, me compreso, e che troppi cercano di dimenticare. Hamas è stato inventato da Israele per contrastare il potere laico di Yasser Arafat, che riscuoteva troppe simpatie in Occidente e il sostegno in tutto il mondo. Lo crearono, spedendo un gruppo di palestinesi fanatici sulle montagne del sud del Libano, proprio gli israeliani.Antonio Ferrari, modenese, è al «Corriere della Sera» dal 1973: prima come inviato speciale, e ora come editorialista e commentatore. E' stato in particolare nel Medio Oriente e nel Nord Africa. Sue le corrispondenze da numerosi fronti di guerra. Ha intervistato quasi tutti i leader dell’area.