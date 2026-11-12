Aldo Palazzeschi e il coraggio di dire no alla guerra

Nella letteratura italiana non si sottolinea abbastanza che "Due imperi... mancati" di Aldo Palazzeschi è uno dei rarissimi testi di radicale ripudio della guerra usciti in Italia all'indomani della Prima Guerra Mondiale.

Aldo Palazzeschi Autore: ChatGPT Fonte: AI

Dalla ribellione futurista alla rottura con gli interventisti

Scritto a partire dall'estate del 1914 e pubblicato nel 1920 dall'editore Vallecchi, Due imperi... mancati di Aldo Palazzeschi è uno dei rarissimi testi di radicale antimilitarismo usciti in Italia all'indomani della Prima Guerra Mondiale.

Tra il 1909 e il 1914 lo scrittore fiorentino aveva aderito al Futurismo di Marinetti, interpretando però l'avanguardia come uno spazio anarchico fatto di gioco, ironia e libertà espressiva, lontano dal culto della velocità e della forza bruta.

Alle soglie del conflitto, quando i futuristi e gli intellettuali della rivista Lacerba abbracciarono l'interventismo esaltando la guerra come "sola igiene del mondo", Palazzeschi ruppe definitivamente con il movimento. Per lui avevano tradito lo spirito originario della ribellione, trasformando l'arte in un'ideologia al servizio del massacro. Il libro nasce come una requisitoria contro chi, comodamente al riparo, spinse il Paese nel baratro imponendo al popolo un sacrificio sanguinoso in nome di astratte idealità patriottiche.

Il significato del titolo: il crollo di due illusioni

I "due imperi mancati" che crollano sotto il peso del conflitto rappresentano due opposte forme di ambizione:

L'impero politico e militare del Kaiser Guglielmo II , simbolo di una volontà di potenza fondata sulle armi e travolta dalla catastrofe che ha scatenato.

, simbolo di una volontà di potenza fondata sulle armi e travolta dalla catastrofe che ha scatenato. L'impero poetico ed elitario dello stesso Palazzeschi, quel regno interiore in cui l'autore si era rifugiato prima del 1914 credendo di poter guardare il mondo con ironico distacco.

Davanti al dolore reale degli esseri umani entrambi gli imperi si rivelano illusori, e l'arte è costretta a farsi testimonianza civile e condivisione della sofferenza altrui. Un bilancio che l'autore amplierà nel 1945 con Tre imperi... mancati, aggiungendo il crollo del fascismo, regime da cui si tenne sempre distante.

La guerra senza gloria delle retrovie

A differenza della memorialistica tradizionale, che spesso mitizzava l'eroismo del fronte, Palazzeschi racconta la guerra dalle caserme dei distretti, dagli uffici militari e dalle retrovie squallide dove si ammassano soldati terrorizzati dalla partenza.

In queste pagine non c'è spazio per la gloria. Il conflitto è smascherato nella sua quotidianità fatta di umiliazione, disgusto, burocrazia cieca e sopraffazione. L'uomo in divisa non è un eroe epico, ma una vittima spogliata della propria dignità.

Un atteggiamento diverso da quello di Majakovskij

In questo rifiuto della carneficina mondiale, la parabola di Palazzeschi ricorda quella del poeta futurista russo Vladimir Majakovskij, che denunciava l'orrore bellico in opere come La guerra e l'universo.

Le loro risposte segnarono però due strade opposte. Mentre Majakovskij trasformò l'antimilitarismo nella spinta per una rivoluzione comunista diventando la voce della Russia sovietica, Palazzeschi scelse un pacifismo integrale, cristiano e nonviolento. Abbandonati i toni gridati dell'avanguardia, rifiutò ogni violenza, bandiera o ideologia politica, scegliendo una prosa dimessa per restare dalla parte delle vittime di ogni potere.

Un'eredità viva per la cultura della pace

A oltre un secolo di distanza, il messaggio intransigente di Due imperi... mancati parla direttamente ai principi dell'articolo 11 della nostra Costituzione. In un tempo in cui la propaganda torna a presentare i conflitti come inevitabili, la voce solitaria di Palazzeschi ricorda che la vera forza sta nel restare umani, denunciare la retorica militare e difendere sempre il diritto alla vita e alla pace.

L'opera Due imperi... mancati è un'opera autobiografica e diaristica di Aldo Palazzeschi, pubblicata per la prima volta nel 1920 dall'editore Vallecchi. Scritto a partire dall'estate del 1914, il libro costituisce un feroce atto d'accusa contro la Prima guerra mondiale e contro gli intellettuali interventisti. [1, 2]

Il significato del titolo

Il titolo allude al fallimento simultaneo di due diverse ambizioni egemoniche, smascherate dalla tragedia del conflitto mondiale: [1]

L'impero politico e militare. È quello del Kaiser tedesco Guglielmo II, artefice della catastrofe bellica e crollato sotto il peso della sconfitta storica. [1]

È quello del Kaiser tedesco Guglielmo II, artefice della catastrofe bellica e crollato sotto il peso della sconfitta storica. [1] L'impero estetico e letterario. È il sogno solipsistico ed elitario dello stesso poeta, legato alle avanguardie e al Futurismo, che davanti all'orrore reale della guerra si rivela del tutto inadeguato e privo di senso. [1]

Temi principali e struttura

Pacifismo intransigente. Palazzeschi rifiuta ogni retorica patriottica, sostenendo che nessuna idealità possa giustificare il massacro di un intero continente. [1]

Palazzeschi rifiuta ogni retorica patriottica, sostenendo che nessuna idealità possa giustificare il massacro di un intero continente. [1] Invettiva contro gli intellettuali. L'autore condanna duramente gli scrittori e gli artisti (inclusi i suoi ex compagni futuristi) che spinsero l'Italia verso l'intervento, imponendo al popolo una "corvée di sangue" senza viverne le conseguenze. [1]

L'autore condanna duramente gli scrittori e gli artisti (inclusi i suoi ex compagni futuristi) che spinsero l'Italia verso l'intervento, imponendo al popolo una "corvée di sangue" senza viverne le conseguenze. [1] La guerra nelle retrovie. L'opera non racconta battaglie eroiche, ma l'esperienza squallida e umiliante della vita di caserma nei distretti militari, a contatto con soldati terrorizzati dall'incubo del fronte. [1]

L'opera non racconta battaglie eroiche, ma l'esperienza squallida e umiliante della vita di caserma nei distretti militari, a contatto con soldati terrorizzati dall'incubo del fronte. [1] Approdo a una nuova poetica. Lasciandosi alle spalle il gioco e la provocazione delle avanguardie, la scrittura di Palazzeschi si trasforma in un diario d'angoscia che approda a un cristianesimo laico basato sulla pietà e sulla condivisione del dolore umano. [1, 2]

Contesto editoriale