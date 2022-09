Nuova ordinanza sindacale sui Wind Days a Taranto

Wind Days a Taranto Chiudi

Nuova ordinanza sui Wind Days. Quanto richiesto da PeaceLink nel Position Paper sui Wind Days non sembra essere stato recepito nell'Ordinanza sindacale in cui si legge che non sussisterebbero più "i presupposti tali da motivare specifiche indicazioni comportamentali nei confronti della popolazione generale"

PeaceLink riteneva, e il Position Paper lo documentava tramite l'evidenza scientifica, che vi fosse ancora un rischio sanitario elevato e che ricorressero i presupposti per motivare specifiche indicazioni comportamentali a protezione della salute dei più fragili (bambini, anziani, asmatici, cardiopatici, immunodepressi).

PeaceLink aveva invitato (con un apposito comunicato stampa) a continuare a prevedere, oltre a prescrizioni di riduzione della produzione industriale in quei giorni, anche misure efficaci a protezione della salute dei cittadini del quartiere Tamburi di Taranto. Pur non essendoci misure risolutive di fronte all'inquinamento dell'ILVA finché non sarà fermata l'area a caldo, PeaceLink invitava tuttavia a valutare misure di prevenzione e di precauzione per la riduzione del danno sanitario che, nei prossimi dieci anni, l'OMS valuta grave (dalle 50 alle 80 morti premature evitabili) anche in caso di attuazione di tutte le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.