Serata per Vera Velluto nella biblioteca valdese di Taranto

"Chiediamo il ritiro delle truppe russe e un freno all'espansione a est della NATO"

"Riordiniamo radicalmente le nostre priorità invece che alla guerra dedichiamoci alla pace. La guerra in Ucraina si trasformerà in un'altra guerra senza fine come quelle degli Stati Uniti in Iraq e in Afghanistan? Quante persone dovranno morire ancora?"

20 ottobre 2022 - Maria Pastore