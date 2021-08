E' finito il ventennio della "guerra giusta" ma le bugie hanno lasciato il segno

Il Corriere della Sera elenca le "cose buone" del ventennio afghano stilando il resoconto statistico dei progressi civili realizzati da USA/NATO. Ma il Washington Post smentisce in maniera impietosa le statistiche. Intanto parte la campagna pacifista per chiudere il carcere americano di Guantanamo.

Partono definitivamente gli ultimi soldati USA da Kabul. E' finito il ventennio della "guerra giusta", sostenuta dalla "sinistra umanitaria" che in questo lungo periodo ha detto che stavamo partecipando a una "missione di pace".

Come in ogni ventennio che si rispetti c'è sempre chi parla di "qualcosa di buono" che sarebbe stato fatto. E oggi tocca al Corriere della Sera fare, con un articolo a firma di Marilisa Palumbo, l'elenco delle "cose da salvare" nel fallimento generale. Un elenco con statistiche che appaiono inoppugnabili.

Vediamole queste cose da salvare che il Corriere della Sera elenca: "Otto anni non sono pochi: di tanto — da 56 a 64 — è cresciuta l’aspettativa di vita dal 2001 a oggi in Afghanistan, secondo i dati della Banca mondiale". E ancora: "La mortalità per parto si è più che dimezzata: l’indice di alfabetizzazione è schizzato dall’8 al 43 per cento; i matrimoni precoci sono diminuiti, dicono i dati dell’Onu, del 17 per cento. Almeno nelle città l’accesso all’acqua potabile è arrivato all’89 per cento rispetto al 16 di vent’anni fa. Sempre secondo la Banca mondiale la mortalità infantile si è dimezzata, così come il numero dei bambini sottopeso. E metà della popolazione ha accesso alle cure mediche, contro il 25 per cento dell’inizio degli anni Duemila".

Il Corriere della Sera, dopo aver citato la Banca Mondiale si appoggia al Financial Times per cercare le "cose da salvare": "Il Financial Times, che qualche giorno fa ha messo insieme in una serie di grafici i dati su questi miglioramenti, riporta che si contano nelle scuole 8,2 milioni di bambini in più rispetto al 2001".