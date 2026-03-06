Ma Cecilia Sala è attendibile?
E' tutto raccontato da Cecilia Sala che parla di "reazione clamorosa" della popolazione.
I video a cui Cecilia Sala fa riferimento sono in particolare quelli diffusi da Repubblica:
- "la popolazione festeggia la morte di Khamenei".
Abbiamo chiesto a Perplexity, una piattaforma di Intelligenza Artificiale specializzata nel fare verifiche attraverso più fonti, di avere riscontri a quanto dice Cecilia Sala. Questo è ciò che Perplexity ci ha fornito.
I video virali su presunte "feste" in Iran durante i bombardamenti USA-Israele e la testimonianza di Cecilia Sala alimentano una narrazione intrigante di malcontento popolare anti-regime, ma mancano riscontri indipendenti solidi per considerarli pienamente affidabili.
Testimonianze principali
Cecilia Sala descrive in un estratto YouTube (28 feb 2026) civili che salgono sui tetti per "ridere insieme" dopo il raid sull'ufficio di Khamenei e persone che "ballano scendendo dalle auto", legandolo all'odio verso la Guida Suprema. Due YouTube Shorts (qkgAw9BqEic e mwV4BCG0A70) mostrano applausi dalle finestre con logo "R" di Repubblica, datati fine febbraio 2026 e geolocalizzati a Teheran.
Assenza di conferme trasversali
Non emergono video equivalenti da testate USA (NYT, CNN, WSJ), agenzie come Reuters o AP, né da media israeliani (Haaretz, Ynet) nelle fonti aperte al 6 marzo 2026; queste privilegiano danni militari, reazioni ufficiali e rischi di escalation, senza menzionare festeggiamenti civili. Cronache italiane (SkyTG24, Corriere) riportano solo l'attacco, non scene popolari.
|Fonte
|Copertura raid Iran
|Menziona "feste" civili?
|Repubblica (video)
|Sì, con watermark "R"
|Sì
|Cecilia Sala
|Testimonianza diretta
|Sì
|Reuters/AP
|Danni, geopolitica
|No
|Media iraniani
|Aggressione
|No
Rischi di manipolazione
Logo "R" su più clip suggerisce origine dal quotidiano, ma watermark sono facilmente aggiunti; assenza di geolocalizzazione precisa (es. Shahrak-e Gharb), timestamp esplosioni verificati o multiperspective OSINT (Bellingcat) lascia spazio a dubbi su AI, riuso da proteste 2022 o staging pro-opposizione. Nessun debunk noto, ma narrazione resta aneddotica, utile per sondare anti-regimismo senza prova sistematica.
Valutazione complessiva
Fidati parzialmente per indicare odio verso Khamenei (credibile da giornalista con esperienza), ma scettico senza conferme da Reuters/AP o video multi-sorgente; probabile amplificazione politica più che evidenza di "gioia di massa". Monitora fact-check ufficiali per evoluzioni.
Articoli correlati
- Si infiamma il dibattito
Dal governo Meloni un solo grido: guerra!?Il Golfo è anche un'area cruciale per il nostro export. Nel Mar Rosso transita tra Suez e il Mar Rosso circa il 40% del commercio marittimo italiano.6 marzo 2026 - Rossana De Simone
- Come si assassina il futuro di un popolo
Iran, l'impero colpisce ancoraKhamenei non era un leader democratico. Il regime opprime le donne, imprigiona i dissidenti, spara sui manifestanti nelle piazze. Ma l'Occidente che oggi dice di voler liberare il popolo iraniano è lo stesso che nel 1953 gli ha strappato la democrazia di mano con un'operazione della CIA.5 marzo 2026 - Jacopo Tallarico
- E non ha condannato la guerra preventiva di Trump
Iran, il governo italiano concede le basi militariIl 4 marzo 2026, alla Camera, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato: «Ad oggi non è arrivata alcuna richiesta di utilizzo delle basi USA in Italia». Eppure, subito dopo, la maggioranza parlamentare ha votato una risoluzione che concede il via libera. Il silenzio di Mattarella.5 marzo 2026 - Redazione PeaceLink
- Una scelta pacifista che parla all’Europa e va controcorrente
Sánchez dice no alla guerraQuello del leader spagnolo è un atto di lucidità politica: nessun sostegno all'attacco contro l’Iran. La posizione di Madrid ha fatto infuriare Trump e ha spinto il Pentagono a ritirare gli aerei cisterna KC-135 dalle basi militari spagnole. Quante nazioni in Europa avranno la coerenza della Spagna?4 marzo 2026 - Redazione PeaceLink
Sociale.network