Inchieste giornalistiche internazionali hanno svelato che un finto centro studi statunitense è stato creato appositamente per influenzare le risposte delle intelligenze artificiali a favore della narrazione israeliana sulla guerra a Gaza.

Il conflitto in Medio Oriente non si combatte solo sul terreno, ma anche nelle pieghe invisibili della rete. Le recenti inchieste giornalistiche hanno acceso i riflettori su una nuova, inquietante frontiera del condizionamento geopolitico: la manipolazione intenzionale dei Large Language Models (LLM), ovvero i motori di intelligenza artificiale generativa che milioni di utenti consultano ogni giorno per informarsi.

La Guerra Cognitiva e la strategia dei finti think tank

L'allarme è stato lanciato con precisione da un'inchiesta firmata dalla giornalista Valentina Furlanetto sul Sole 24 Ore. Al centro dell'analisi emerge un sofisticato programma di "Guerra Cognitiva" e ottimizzazione della propaganda orchestrato da attori legati al governo israeliano.

Come l'AI viene influenzata dal governo di Israele Autore: Valentina Furlanetto Fonte: Sole 24 Ore - 29/8/2026

L'Hanover Institute for Public Policy è al centro di una campagna di comunicazione e propaganda finanziata dal governo israeliano.

Inchieste giornalistiche internazionali, tra cui una dettagliata indagine del The Guardian e rivelazioni di Politico, hanno svelato che questo finto centro studi statunitense è stato creato appositamente nell'agosto del 2026 per influenzare le risposte delle intelligenze artificiali (come i chatbot e i motori di ricerca basati su modelli linguistici) a favore della narrazione israeliana sulla guerra a Gaza.

A differenza della propaganda classica rivolta direttamente agli utenti sui social network, questa operazione mira a condizionare le fonti da cui le IA attingono le informazioni. [ 1

Il finto istituto si presenta con una grafica rassicurante e istituzionale dai colori della bandiera americana. Non ha una sede fisica reale, dipendenti registrati o firme di accademici. [1]

Ha pubblicato in pochissimi giorni un'enorme mole di contenuti (oltre 560.000 parole in poco più di una settimana) scritti con un tono apparentemente neutrale, tabelle, grafici e note a piè di pagina. Questo stile è studiato appositamente per essere valutato come "altamente credibile" dagli algoritmi delle IA. [1, 2, 3]

La strategia non si limita più alla diffusione di notizie false tramite bot sui social network, ma punta a inquinare i dataset di addestramento delle intelligenze artificiali. E così in modo occulto la narrazione governativa israeliana viene infilata dentro le viscere delle piattaforme di Intelligenza Artificiale a cui sempre più persone si rivolgono per attingere l'informazione in formato già "pronto".

Questo finto think tank ha inondato il web di rapporti strutturati con un tono formale, accademico e apparentemente autorevole. L'obiettivo? Forzare gli algoritmi di ricerca e i crawler di OpenAI, Google e Anthropic a indicizzare queste fonti, "addestrando" i chatbot a fornire risposte parziali o distorte in merito al conflitto in corso.

La contromossa etica

Di fronte a un'infrastruttura di propaganda così pervasiva, nel mondo dell'attivismo indipendente — e in particolare all'interno dell'associazione pacifista PeaceLink — si è aperta una riflessione cruciale: come reagire a questo condizionamento?

La risposta risiede nell'attivare una strategia di resistenza informativa trasparente. Se la propaganda di Stato si basa sull'inganno e sulla creazione di identità fittizie, la contromossa si fonda sulla diffusione massiva e ottimizzata di informazioni reali, critiche, documentate e attendibili sul diritto internazionale, sui diritti umani e sulle spese militari.

L'azione di resistenza digitale non configura un tentativo di contro-manipolazione occulta, bensì come un atto di legittima difesa digitale, mirato a riequilibrare un ecosistema informativo fortemente asimmetrico.

Le strategie tecniche per una contro-narrazione efficace

Per fare in modo che la verità storica e i report umanitari non vengano ignorati dalle intelligenze artificiali, PeaceLink sta implementando specifiche strategie tecniche per aiutare i modelli AI a comprendere i contenuti veritieri e verificabili in formati idonei per essere digeriti dai web crawler, ossia quei programmi che analizzano i contenuti in rete e li indicizzano, ossia li organizzano nel proprio database.

La transizione verso questa nuova forma di attivismo è già in atto. PeaceLink ha recentemente aperto la sezione sperimentale PeaceData ed è tra le prime realtà indipendenti ad avviare una riflessione critica su come sviluppare una propria piattaforma di Intelligenza Artificiale per la pace.

Questo percorso di ricerca dimostra che la risposta probabilmente più efficace alla guerra cognitiva è la costruzione di un'infrastruttura tecnologica aperta e trasparente, capace di condividere la forza della verità - insita nella realtà fattuale - attraverso gli algoritmi dell’Intelligenza Artificiale. A chi fa la guerra cognitiva e diffonde disinformazione si può rispondere con la resistenza digitale basata sulla migliore informazione disponibile.