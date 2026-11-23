Gravi accuse contro il Premio Nobel per la Pace etiope Abiy Ahmed
La guerra che da oltre tre anni devasta il Sudan sta attraversando una mutazione drammatica, segnata dall'uso sistematico e indiscriminato dei velivoli senza pilota contro la popolazione civile.
All'alba di domenica 22 novembre 2026, un nuovo sciame di droni attribuito alle milizie paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (RSF) ha colpito la capitale Khartoum e la vicina Omdurman, provocando vittime tra i civili e danneggiando persino una struttura delle Nazioni Unite. Un episodio che si inserisce in una scia di sangue documentata solo pochi giorni prima da un'inchiesta di Amnesty International e che riapre con urgenza il dibattito sulle complicità internazionali, a partire dai legami militari ed economici tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti.
Il paradosso nel Nobel per la Pace
La collaborazione fra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti
Risulta particolarmente interessante notare come l'Italia non venda direttamente una singola cartuccia al Sudan, rispettando alla lettera le risoluzioni ONU. Ma continua a vendere armamenti e tecnologie militari agli Emirati Arabi Uniti, accusati di armare i paramilitari che attaccano i civili in Sudan.
La politica degli accordi "nonostante tutto"
https://www.peacelink.it/conflitti/a/51241.html
https://retepacedisarmo.org/export-armi/2025/11/rete-pace-disarmo-stop-armi-italiane-agli-emirati-arabi-basta-complicita-con-chi-alimenta-guerra-in-sudan/
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