Abiy Ahmed governa l'Etiopia da cui sarebbero partiti i droni che hanno ucciso i civili sudanesi

La guerra che da oltre tre anni devasta il Sudan sta attraversando una mutazione drammatica, segnata dall'uso sistematico e indiscriminato dei velivoli senza pilota contro la popolazione civile.

All'alba di domenica 22 novembre 2026, un nuovo sciame di droni attribuito alle milizie paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (RSF) ha colpito la capitale Khartoum e la vicina Omdurman, provocando vittime tra i civili e danneggiando persino una struttura delle Nazioni Unite. Un episodio che si inserisce in una scia di sangue documentata solo pochi giorni prima da un'inchiesta di Amnesty International e che riapre con urgenza il dibattito sulle complicità internazionali, a partire dai legami militari ed economici tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti.

Il 18 novembre 2026, attraverso un dettagliato comunicato — "Sudan: devastanti attacchi coi droni delle Fsr contro i civili" — Amnesty International ha acceso i riflettori su quella che definisce una «nuova fase» del conflitto armato. Analizzando immagini satellitari, materiale visivo e raccogliendo le testimonianze di 29 sopravvissuti, l'organizzazione ha ricostruito nove raid con droni lanciati dalle milizie RSF del generale Mohamed Hamdan Dagalo (detto Hemedti) tra giugno e agosto 2026 contro la città di El Obeid, capoluogo del Kordofan Settentrionale sotto assedio.

Il bilancio di quei nove attacchi è di almeno 37 civili uccisi e 10 feriti. Ma è la natura dei bersagli a rendere il quadro giuridico ancora più grave: secondo Amnesty, vicino ai siti colpiti non vi era alcuna presenza militare. I droni hanno centrato tre aree residenziali, quattro infrastrutture civili essenziali — tra cui la centrale elettrica principale della città, lasciando la popolazione al buio e aggravando la crisi idrica e alimentare, oltre al mercato principale e a stazioni di servizio — e due veicoli in movimento, uno dei quali trasportava gli invitati a un matrimonio, causando tredici morti in un solo colpo.

«Gli attacchi con i droni delle RSF che abbiamo documentato devono essere indagati come crimini di guerra», ha dichiarato la Segretaria generale di Amnesty International, Agnès Callamard, chiedendo alle Nazioni Unite l'estensione immediata dell'embargo sulle armi a tutto il territorio sudanese e valutando il dispiegamento di una forza internazionale a protezione dei civili.

Il paradosso nel Nobel per la Pace

l'Etiopia è governata dal Primo Ministro Abiy Ahmed Ali , insignito del Premio Nobel per la pace nel 2019 , insignito del Premio Nobel per la pace nel 2019 . Al potere dal 2018, è stato rieletto per un nuovo mandato quinquennale nel 2026. I l governo guidato da Abiy Ahmed è ampiamente accusato dalle Nazioni Unite e dalle principali organizzazioni internazionali di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani Il Sudan accusa l'Etiopia di consentire alle forze paramilitari rivali (RSF) di usare il territorio etiope per allestire basi, lanciare droni e compiere attacchi transfrontalieri contro il Sudan. Il paradosso è cheAl potere dal 2018, è stato rieletto per un nuovo mandato quinquennale nel 2026. I, tra cui possibili crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a margine del Vertice G20 il Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, Abiy Ahmed Ali. Autore: Governo Italiano Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-meloni-incontra-il-primo-ministro-delletiopia-abiy-ahmed-ali/30410

Durante i conflitti interni, il governo etiope è stato accusato di utilizzare il blocco degli aiuti alimentari e sanitari come arma di guerra, lasciando milioni di civili in condizioni di emergenza umanitaria e causando milioni di sfollati interni. [1, 2, 3]

Ciò nonostante, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Primo Ministro etiope Abiy Ahmed più volte sia a Roma che ad Addis Abeba, facendo dell'Etiopia uno dei partner centrali della strategia italiana in Africa.

La collaborazione fra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti

Incontro del Presidente Meloni con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti a Palazzo Chigi, 24/02/2025 Autore: Palazzo Chigi Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=vjUi12llob4

Leonardo el 2026 è stata lanciata una joint venture con sede ad Abu Dhabi (51% al conglomerato emiratino EDGE Group, 49% a). La collaborazione riguarda lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e la vendita congiunta di radar, sistemi anti-drone, difesa missilistica, gestione del combattimento navale e sistemi ottici ed elettronici. Anche nel caso degli Emirati Arabi Uniti - nonostante le evidenze emerse in merito al sostegno verso le Forze di Reazione Rapida (RSF) accusate di stragi - la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato più volte il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan , avviando un partenariato strategico tra i due Paesi, con la firma di oltre 40 accordi e all'annuncio di un piano di investimenti emiratini in Italia da 40 miliardi di dollari in settori come intelligenza artificiale, data center, energia, armamenti e spazio. N

Amnesty International Rapporti di esperti delle Nazioni Unite, inchieste giornalistiche e analisi di organizzazioni comesostengono che gli Emirati Arabi Uniti abbiano aggirato l'embargo ONU inviando armi sofisticate (tra cui obici, bombe guidate, mortai e droni di fabbricazione cinese ed europea) alle RSF.

Risulta particolarmente interessante notare come l'Italia non venda direttamente una singola cartuccia al Sudan, rispettando alla lettera le risoluzioni ONU. Ma continua a vendere armamenti e tecnologie militari agli Emirati Arabi Uniti, accusati di armare i paramilitari che attaccano i civili in Sudan.

La politica degli accordi "nonostante tutto"