La Nuova Zelanda si mobilita: il 20 giugno grande marcia per la pace

Albert, pacifist bulletin Autore: Natangelo Fonte: PeaceLink Chiudi

Il movimento pacifista neozelandese entra in una nuova fase di mobilitazione attiva, con l'obiettivo di opporsi al crescente coinvolgimento del governo nei piani militari guidati dagli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico. Il cuore pulsante della protesta sarà la “March for Peace” (Hīkoi), una grande manifestazione nazionale indetta per il prossimo 20 giugno 2026 ad Auckland dalle organizzazioni Anti-War Aotearoa e Greenpeace.

La Marcia per la Pace del 20 giugno

L'evento, che prenderà il via da Aotea Square, nel cuore di Auckland, chiederà formalmente al Primo Ministro Christopher Luxon e al suo governo di coalizione di rifiutare qualsiasi accordo militare, di non inviare truppe, fondi o informazioni a supporto delle guerre guidate dagli Stati Uniti e di ritirare immediatamente il paese da qualsiasi coinvolgimento nei conflitti in corso. Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare amici, striscioni, cartelli e tamburi per unirsi in una marcia che vuole essere un inno alla pace e un netto rifiuto della militarizzazione.

In questo articolo leggerai varie volte la parola Aotearoa che è il nome con cui il popolo indigeno Māori chiama la Nuova Zelanda. Il significato letterale è traducibile in italiano con "la terra della lunga nuvola bianca" .

Niamh O’Flynn, Direttrice dei Programmi di Greenpeace Aotearoa, ha dichiarato: “Ci opponiamo al fatto che Luxon e il governo di coalizione permettano che Aotearoa venga trascinata nelle guerre di Trump, e ci opponiamo fermamente all’accordo sui minerali che si sta negoziando per alimentare quelle guerre”. O’Flynn ha ribadito la richiesta di una politica estera indipendente che “dia priorità alla pace, sostenga la Carta delle Nazioni Unite e supporti il benessere delle persone e del pianeta”.

Gabriella Brayne, portavoce di Anti-War Aotearoa, ha sottolineato l’urgenza della mobilitazione: “Marciamo perché Aotearoa deve diventare una voce per la pace e la ragione in un mondo sempre più instabile, invece di fare da comparsa in queste guerre illegali e straniere”.

Le cinque richieste fondamentali

La marcia si concentrerà su cinque punti chiave, che rappresentano il cuore della piattaforma rivendicativa del movimento pacifista neozelandese:

Il governo deve condannare l’illegale attacco USA-israeliano all’Iran, che ha causato instabilità globale. Nessun supporto militare o dispiegamento di truppe, aerei, navi, missili o intelligence della Nuova Zelanda a sostegno delle guerre di aggressione guidate dagli Stati Uniti. La Nuova Zelanda deve rifiutare qualsiasi accordo sui minerali bellici con l’amministrazione Trump. Attuare sanzioni immediate e significative contro Israele per contribuire a porre fine al genocidio a Gaza. Sostenere costantemente la Carta delle Nazioni Unite e i procedimenti della Corte Penale Internazionale (CPI) e della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) sui crimini di guerra.

La campagna “Oppose AUKUS”

Parallelamente alla mobilitazione di piazza, è attiva una campagna di raccolta firme nazionale denominata “Oppose AUKUS”, promossa attraverso la rete di attivismo digitale ActionStation. La petizione chiede al governo neozelandese di respingere qualsiasi ruolo nel patto militare AUKUS e di condannare l’uso di armi nucleari e tecnologie nucleari non pacifiche nel Pacifico. L’iniziativa sottolinea come AUKUS rappresenti una minaccia per l’eredità di “Nuclear-Free” del paese e per la sua tradizionale politica estera indipendente, basata sull’amicizia con tutti e sull’assenza di nemici.

Un contesto di crescente tensione

Le mobilitazioni arrivano in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e di spinte governative verso un maggiore allineamento militare con gli Stati Uniti. Solo pochi mesi fa, Greenpeace ha organizzato una protesta simbolica davanti all’ufficio elettorale del Primo Ministro Luxon, trasformandolo in un immaginario “Quartier Generale dei Minerali di Guerra di Trump” per opporsi a un potenziale accordo di fornitura di minerali “critici” agli Stati Uniti, visti come funzionali all’industria bellica.

Allo stesso tempo, le dichiarazioni del Ministro della Difesa Chris Penk, che ha suggerito l’opportunità di una revisione della storica legge “nuclear-free” della Nuova Zelanda, hanno acceso il dibattito politico. Sebbene l’ufficio del Primo Ministro abbia successivamente escluso qualsiasi modifica allo status “nuclear-free” del paese, i timori di una progressiva erosione dei principi di indipendenza nazionale che hanno caratterizzato la politica estera neozelandese rimangono alti.

Un segnale per la comunità internazionale

La Marcia per la Pace del 20 giugno non è solo un evento locale, ma un importante segnale alla comunità internazionale. In un’epoca di conflitti crescenti e di riarmo globale, la società civile neozelandese si riappropria del suo ruolo storico di costruttrice di pace, opponendosi a qualsiasi deriva militarista. Come hanno dichiarato gli organizzatori, l’obiettivo è chiaro: fare di Aotearoa una nazione che investe in salute, istruzione e ambiente, non in guerre e militarizzazione. Dove si svolgerà la manifestazione per la pace del 20 giugno 2026 Autore: PeaceLink Fonte: Google Maps Chiudi

Dettagli dell’evento

Cosa: March for Peace (Hīkoi)

Promosso da: Anti-War Aotearoa & Greenpeace Aotearoa

Quando: sabato 20 giugno 2026, ore 12:00

Dove: Aotea Square, Auckland

Per chi desidera sostenere la campagna, è possibile firmare la petizione “Oppose AUKUS” al seguente link: https://our.actionstation.org.nz/petitions/oppose-aukus-for-an-independent-demilitarised-and-nuclear-free-pacific.