La Nuova Zelanda si mobilita: il 20 giugno grande marcia per la pace
Ecco un glossario dei termini e delle organizzazioni menzionati nell'articolo, per offrire una comprensione più chiara del contesto.
Geopolitica e accordi internazionali
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AUKUS: un patto di sicurezza trilaterale lanciato nel 2021 da Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Il nome è l'acronimo delle tre nazioni. L'accordo è suddiviso in due pilastri principali:
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Primo Pilastro (Pillar I): prevede la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare all'Australia da parte di Stati Uniti e Regno Unito. Questa componente nucleare dell'accordo è centrale nel dibattito neozelandese.
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Secondo Pilastro (Pillar II): si concentra sulla cooperazione in tecnologie militari avanzate, tra cui sistemi informatici, intelligenza artificiale, piattaforme autonome, capacità sottomarine e sorveglianza spaziale.
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Adesione della Nuova Zelanda all'AUKUS: il governo neozelandese sta attualmente "valutando" di aderire al Secondo Pilastro (quello non nucleare) del patto.
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Patto ANZUS: trattato di sicurezza del 1951 tra Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti. L'alleanza fu di fatto sospesa a metà degli anni '80 a causa della politica nuclear-free della Nuova Zelanda, che vietava l'ingresso di navi a propulsione o armamento nucleare nei suoi porti, portando a una rottura con Washington.
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"Nuclear-Free": un elemento fondamentale dell'identità e della politica estera neozelandese, sancito dallo "New Zealand Nuclear Free Zone, Disarmament, and Arms Control Act" del 1987. La legge vieta le armi biologiche e nucleari sul suolo neozelandese e l'ingresso di navi a propulsione nucleare.
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Indo-Pacifico: un termine geopolitico che indica la regione che comprende l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico, fondamentale per il commercio globale e divenuto un'area di crescente competizione strategica.
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Minerali bellici (War Minerals): nel contesto dell'articolo, si riferisce a un potenziale accordo di fornitura di minerali "critici" (essenziali per l'industria bellica e tecnologica) dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti.
Istituti e organizzazioni
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Anti-War Aotearoa: uno dei gruppi organizzatori della Marcia per la Pace. "Aotearoa" è il nome in lingua māori della Nuova Zelanda. È un collettivo che riunisce attivisti per la pace e contro la guerra.
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Greenpeace Aotearoa: la sezione neozelandese dell'omonima organizzazione ambientalista globale, anch'essa organizzatrice della marcia.
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Corte Penale Internazionale (ICC) e Corte Internazionale di Giustizia (ICJ): due diversi tribunali internazionali con sede all'Aia. L'ICC persegue individui per crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità, mentre l'ICJ risolve controversie legali tra Stati.
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Hīkoi: un termine della lingua māori che indica una marcia o un viaggio, spesso con connotazioni di protesta sociale o per rivendicare diritti territoriali.
Figure chiave e governo
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Christopher Luxon: attuale Primo Ministro della Nuova Zelanda, leader del Partito Nazionale (in carica dal 2023). Il movimento pacifista gli chiede di non coinvolgere il paese nei piani di guerra statunitensi.
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Coalizione di governo: l'attuale esecutivo neozelandese, formato da tre partiti: il Partito Nazionale (di centro-destra) di Luxon, il partito populista New Zealand First (NZ First) guidato da Winston Peters, e il partito liberale di destra ACT.
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Chris Penk: ministro della Difesa neozelandese. Ha acceso il dibattito interno suggerendo di discutere pubblicamente la storica legge nuclear-free in relazione ai sottomarini nucleari dell'AUKUS, posizione poi corretta dal Primo Ministro Luxon.
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Winston Peters: Ministro degli Esteri e leader del NZ First, con cui si sono verificati contrasti interni alla coalizione riguardo al sostegno alle guerre statunitensi in Medio Oriente.
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