Per Natale regaliamoci un progetto umano e solidale per il futuro

Riportiamo qui ciò che è stata l'attività di PeaceLink per la pace, la solidarietà, la sostenibilità ambientale, la cittadinanza attiva e la cultura. Ci siamo impegnati per un’informazione migliore, per un’opinione pubblica critica e consapevole. Per costruire il cambiamento che vogliamo.

«Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza. Portate alla luce del giorno questi segreti, descriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e prima o poi la pubblica opinione li getterà via. La sola divulgazione di per sé non è forse sufficiente, ma è l'unico mezzo senza il quale falliscono tutti gli altri».

Joseph Pulitzer

Sostieni PeaceLink: insieme possiamo fare di più!

Insieme possiamo contribuire in modo concreto a dare forza alla mission di PeaceLink. Cercheremo qui di esporre chi siamo, cosa abbiamo fatto e cosa intendiamo fare per il prossimo anno. Buon Natale da PeaceLink Autore: Alessandro Marescotti Fonte: PeaceLink Chiudi

Senza una buona informazione il cambiamento non è possibile. Occorre fare informazione dal basso, evitando fake news e formando nuove competenze critiche nell’epoca dei social. Abbiamo messo a punto anche una “Guida anti-querela” per chi scrive sul web.

Durante le ultime assemblee di PeaceLink abbiamo focalizzato l’attenzione un obiettivo specifico: l’educazione al mediattivismo digitale per sviluppare competenze di cittadinanza attiva nel web e nei social media.

I sostenitori di PeaceLink si riuniscono online periodicamente, proponendo idee e condividendo le campagne nei propri territori. È un modo per essere parte attiva di un movimento che unisce persone e associazioni impegnate per la pace, la giustizia e l'ambiente.

Qui di seguito c’è un sintetico resoconto delle attività di PeaceLink del 2024 e dei nuovi progetti in forte sviluppo.

Pace Gli attivisti di del Coordinamento Capitanata per la Pace che in questi anni hanno segnalato le loro iniziative e i loro digiuni per la pace sul calendario di PeaceLink Fonte: Coordinamento Capitanata per la Pace Chiudi

Solidarietà

Supporto a progetti di emergenza per Gaza e alle attività in Congo della dottoressa Chiara Castellani .

Collaborazione con il missionario comboniano Dario Bossi per denunciare gli impatti ambientali devastanti delle multinazionali estrattive in Amazzonia , collegate al ciclo della siderurgia mondiale.

Ecologia

Merita qualche ulteriore descrizione il lavoro svolto sull’inquinamento ILVA. Manifestazione a Taranto contro l'inquinamento Chiudi

La campagna contro l’inquinamento ILVA è andata oltre il caso specifico per diventare un caso di studio per l’azione condotta a livello europeo e per le forme di partecipazione e denuncia .

L’iniziativa sul caso ILVA è giunta fino al livello degli organismi internazionali per la tutela dei diritti umani e l’ONU - dopo i report inviati da Taranto e una serie di visite in loco - ha definito l’area intorno all’ILVA “zona di sacrificio” , pronunciando parole che hanno reso giustizia dell’impegno dimostrato dalla cittadinanza e della sofferenza subita.

PeaceLink ha realizzato una campagna di monitoraggio civico tramite un software per la citizen science che ha tenuto sotto controllo il benzene. E’ un’esperienza unica in Italia che si è realizzata sfruttando un software in grado di prelevare i dati orari delle centraline Arpa e analizzarli, trasformando la raccolta dati in una campagna democratizzazione dei dati ambientali . La campagna si è basata sulla condivisione dell’informazione e la denuncia del rischio sanitario, il che ha favorito l’apertura di una inchiesta sulle emissioni dell’ILVA di Taranto. A ogni picco di benzene seguiva un alert digitale mediante un tweet .

Cittadinanza attiva e cultura Collegamenti di pace, PeaceLink Autore: Alessandro Marescotti Fonte: Pixabay (con rielaborazione grafica) Chiudi

Nuovo calendario online di eventi : www.peacelink.it/calendario . Un sistema innovativo che consente ai cittadini di segnalare eventi ( www.peacelink.it/segnala ). Questo calendario, indicizzato dai motori di ricerca come Google, è collegato al database delle associazioni , creando una sinergia tra eventi e organizzazioni, e promuove la cittadinanza digitale rendendo visibili iniziative di ogni portata.

Informazione e educazione : corsi sulla cittadinanza digitale per il mediattivismo che aiutino gli attivisti ad acquisire competenze nel comunicare con i giornalisti e le agenzie stampa, elaborando testi efficaci e forme comunicative che migliorino la notiziabilità degli eventi organizzati.

Il tuo sostegno è fondamentale

Nel 2024 abbiamo ottenuto risultati importanti, ma con il tuo aiuto possiamo fare ancora di più. Il tuo sostegno ci aiuta a:

promuovere strumenti innovativi come i database per la pace e il calendario degli eventi;

ampliare il nostro lavoro di sensibilizzazione e mobilitazione;

continuare a sostenere progetti di solidarietà internazionale e tutela ambientale;

autofinanziarci in quanto sul sito di PeaceLink non è presente pubblicità e non ci sono banner commerciali; pertanto più persone si collegano a PeaceLink e più aumentano le spese necessarie a fornire banda sufficiente agli utenti, senza che il sito web collassi sotto l’incremento delle connessioni durante i momenti di punta delle campagne di sensibilizzazione.

Con il tuo impegno possiamo portare avanti questa missione. Con il tuo impegno possiamo continuare una storia di passione civile cominciata nel 1991.

Dona ora su www.peacelink.it/donazioni.

Grazie per essere al nostro fianco!



Alessandro Marescotti

Presidente di PeaceLink

"Non smettete mai di protestare; non smettete mai di dissentire, di porvi domande, di mettere in discussione l’autorità, i luoghi comuni, i dogmi. Non esiste la verità assoluta. Non smettete di pensare. Siate voci fuori dal coro. Siate il peso che inclina il piano. Siate sempre in disaccordo perché il dissenso è un’arma. Siate sempre informati e non chiudetevi alla conoscenza perché anche il sapere è un’arma. Forse non cambierete il mondo, ma avrete contribuito a inclinare il piano nella vostra direzione e avrete reso la vostra vita degna di essere raccontata. Un uomo che non dissente è un seme che non crescerà mai".

Bertrand Russell