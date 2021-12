Cosa ha fatto PeaceLink nel 2021

Riflessioni sulla tattica della comunicazione nonviolenta

Il movimento per la pace dovrebbe imparare a dire verità scomodissime, a cercarle e documentarle rapidamente. Occorre smentire le bugie di guerra subito e non un mese dopo. La velocità della comunicazione è fondamentale per gestire il conflitto informativo in modo efficace.

11 ottobre 2021 - Alessandro Marescotti